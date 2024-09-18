Уэбб поддержал решение Каваны удалить Райса

Деклан Райс Глава судейского корпуса Премьер-Лиги Ховард Уэбб поддержал решение рефери Криса Каваны удалить полузащитника "Арсенала" Деклана Райса в недавнем матче Премьер-Лиги против "Брайтона".

Напомним, Райс пропустил победу "Арсенала" над "Тоттенхэмом" со счетом 0:1 в минувшее воскресенье из-за дисквалификации, будучи удаленным в предыдущем матче.

Деклан получил вторую желтую карточку против "Брайтона" за то, что помешал Йоэлу Велтману ввести мяч в игру, и во время своего появления в телестудии Sky накануне Уэбб опубликовал аудизапись разговоров арбитров в том эпизоде.

На аудиозаписи слышно, как Кавана говорит: "У меня нет выбора. Он поставил меня в ужасное положение. Мне не нравится это, но он пнул мяч". И Уэбб соглашается, что Райс сам обрек себя на удаление.

"Как вы слышали от Криса Каваны, он ясно видел, что Деклан Райс совершил фол, отбросив мяч перед оппонентом, который был в процессе исполнения штрафного".

"Около предсезонного периода мы очень ясно и тщательно донесли до игроков важность того, чтобы не взаимодействовать с мячом после свистка и этим не задерживать возобновление игры".

"Думаю, когда он (Кавана) увидел, как Деклан Райс явно и умышленно отбрасывает мяч из положения для того штрафного, у него не осталось иного выбора, кроме как удалить его", — сообщил Уэбб в эфире Sky Sports.

Также Уэбб признал, что нападающий "Брайтона" Жоао Педро должен был получить свою желтую карточку за похожую провинность в том матче.


Метки Арсенал, Брайтон, Кавана, Премьер-Лига, Райс, рефери, Уэбб

Автор mihajlo   

Дата 18.09.2024 13:00

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  1. wengerrrro 18.09.2024 13:11 # wengerrrro
    откуда Райсу идущему спиной к мячу знать, что мяч уже не введен в игру? ведь он уже отошел от места фола) какие клоуны

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