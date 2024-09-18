Слот: "Невероятно, как мы проиграли "Форест", если можем играть так хорошо"
Наставник "Ливерпуля" Арне Слот заявил, что после победы над "Миланом" не может поверить в то, как несколькими днями его команда проиграла "Ноттингем Форест".
Пропустив от "Милана" уже на третьей минуте, в итоге "Ливерпуль" в доминирующей манере переиграл своего соперника по первому матчу нового розыгрыша Лиги Чемпионов во вторник вечером.
Победа 1:3 и качество показанного в Италии футбола вызвали недоумение у Слота, чьи подопечные уступили дома "Форест" в минувшую субботу со счетом 0:1.
"Когда вы уступаете в счете 1:0, всегда интересно, как команда на это отреагирует, и я думаю, наша реакция была позитивной. Думаю, мы показали, насколько хорошо можем играть с мячом".
"Слово "позор" здесь может быть чересчур громким, но когда ты играешь так хорошо, то это почти невероятно, как ты умудрился проиграть "Форест" дома, если можешь играть так хорошо, как сегодня", — сообщил Слот Amazon Prime.
18.09.2024 12:00
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Последние комментарии:
да просто расслабились после мертвого скама
он хоть не несет чушь про трофеи, для первого сезона итак выше головы прыгает
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Ты еще не понял что такое АПЛ! Разница очень большая! Такие как Форест, Брайтон, Борнмут, Фулхэм и др играющие команды играют в хороший футбол...
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хаах, очередной шут на горящем пердаке.. С таким самомнением он куй кого выйграет. Не стоит недооценивать соперника!
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