Слот: "Невероятно, как мы проиграли "Форест", если можем играть так хорошо"

Наставник "Ливерпуля" Арне Слот заявил, что после победы над "Миланом" не может поверить в то, как несколькими днями его команда проиграла "Ноттингем Форест".

Пропустив от "Милана" уже на третьей минуте, в итоге "Ливерпуль" в доминирующей манере переиграл своего соперника по первому матчу нового розыгрыша Лиги Чемпионов во вторник вечером.



Победа 1:3 и качество показанного в Италии футбола вызвали недоумение у Слота, чьи подопечные уступили дома "Форест" в минувшую субботу со счетом 0:1.



"Когда вы уступаете в счете 1:0, всегда интересно, как команда на это отреагирует, и я думаю, наша реакция была позитивной. Думаю, мы показали, насколько хорошо можем играть с мячом".



"Слово "позор" здесь может быть чересчур громким, но когда ты играешь так хорошо, то это почти невероятно, как ты умудрился проиграть "Форест" дома, если можешь играть так хорошо, как сегодня", — сообщил Слот Amazon Prime.