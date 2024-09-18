Слот: "Невероятно, как мы проиграли "Форест", если можем играть так хорошо"

Арне Слот Наставник "Ливерпуля" Арне Слот заявил, что после победы над "Миланом" не может поверить в то, как несколькими днями его команда проиграла "Ноттингем Форест".

Пропустив от "Милана" уже на третьей минуте, в итоге "Ливерпуль" в доминирующей манере переиграл своего соперника по первому матчу нового розыгрыша Лиги Чемпионов во вторник вечером.

Победа 1:3 и качество показанного в Италии футбола вызвали недоумение у Слота, чьи подопечные уступили дома "Форест" в минувшую субботу со счетом 0:1.

"Когда вы уступаете в счете 1:0, всегда интересно, как команда на это отреагирует, и я думаю, наша реакция была позитивной. Думаю, мы показали, насколько хорошо можем играть с мячом".

"Слово "позор" здесь может быть чересчур громким, но когда ты играешь так хорошо, то это почти невероятно, как ты умудрился проиграть "Форест" дома, если можешь играть так хорошо, как сегодня", — сообщил Слот Amazon Prime.


Метки Ливерпуль, Лига Чемпионов, Милан, Слот

Автор mihajlo   

Дата 18.09.2024 12:00

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Последние комментарии:




  1. superperez101 18.09.2024 12:35 # superperez101
    да просто расслабились после мертвого скама
    он хоть не несет чушь про трофеи, для первого сезона итак выше головы прыгает

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  2. chelsiukpro 18.09.2024 12:21 # chelsiukpro
    Ты еще не понял что такое АПЛ! Разница очень большая! Такие как Форест, Брайтон, Борнмут, Фулхэм и др играющие команды играют в хороший футбол...

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  3. makeewadim 18.09.2024 12:07 # makeewadim
    хаах, очередной шут на горящем пердаке.. С таким самомнением он куй кого выйграет. Не стоит недооценивать соперника!

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