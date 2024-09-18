Анонс матча "Манчестер Сити" — "Интер"

Эрлинг Холанд "Манчестер Сити" начнет свой путь в Лиге Чемпионов с домашнего матча против итальянского "Интера".

Выходя на этот матч "Сити" будет держать в уме, что уже в воскресенье на "Этихад" приедет "Арсенал" в рамках Премьер-Лиги.

"Интер" знаком "горожанам" по финалу Лиги Чемпионов в сезоне 2022/23, когда победу команде Хосепа Гвардиолы принес Родри.

"Это команда с историей и невероятным характером. Они заточены на то, чтобы побеждать в каждом матче. Они созданы, чтобы выигрывать соревнования. Они много выиграли в прошлом году. Настрой их игроков: "Я способен на это". Это весьма похоже на нас", — сообщил Гвардиола на пресс-конференции.

- Упомянутый финал 2023 года был первой встречей "Сити" и "Интера" в еврокубках.

- "Интер" побеждал четыре разные английские команды в Лиге Чемпионов: "Ньюкасл", "Арсенал", "Челси" и "Ливерпуль". Снять скальп с пяти или более удавалось только "Барселоне" (7), "Реалу" (5) и "Баварии" (5).

- "Сити" не проиграл ни одного из 23 последних матчей в Лиге Чемпионов (16 побед, 7 ничьих). До рекорда всех времен "горожанам" остается два поединка.

- "Интер" проиграл только три из 20 последних матчей Лиги Чемпионов (11 побед, 6 ничьих).

- В девяти своих предыдущих кампаниях в Лиге Чемпионов "Интер" лишь однажды стартовал с победы — 2:1 над "Тоттенхэмом" в 2018/19 (5 ничьих, 3 поражения).

- Среди тренеров, которые провели 50+ матчей в Лиге Чемпионов, Гвардиола имеет лучший показатель побед — 63.7% (109 из 171).

- Среди игроков, которые провели 50+ матчей в Лиге Чемпионов, только у Неймара (0.37) лучше показатель по количеству результативных передач за игру, чем у Кевина Де Брюйне из "Манчестер Сити" (0.35 — 25 в 72 матчах).

- Нападающий "Сити" Эрлинг Холанд забил 41 гол в 39 матчах Лиги Чемпионов за карьеру.

- Среди игроков, которые провели минимум пять матчей в Лиге Чемпионов, только Холанду удается поддерживать показатель в один гол за игру (1.05).

- В прошлом сезоне у голкипера "Интера" Яна Зоммера был лучший показатель отраженных ударов — 86% (25 из 29, минимум два сыгранных матча).

"Сити" по-прежнему вынужден обходиться без травмированных Натана Аке и Оскара Бобба. Фил Фоден оправился после недавней болезни.

Лига Чемпионов. 1-й тур
"Манчестер Сити" (Англия) — "Интер" (Италия)
Манчестер. Стадион "Этихад". 22:00 Онлайн-трансляция Прогноз


Метки анонс матча, Интер, Лига Чемпионов, Манчестер Сити

Автор mihajlo   

Дата 18.09.2024 11:00

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Последние комментарии:




  1. sausage 18.09.2024 11:45 # sausage
    В Армении заявили о предотвращенной попытке переворота выходцами из Нагорного Карабаха, которые проходили стажировку в России.
    Ахахаха, везде спецслужбы что-то делают, армяне тоже решили показать, что не спят)))) Ор выше гор.

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  2. lexa-arsenal 18.09.2024 11:14 # lexa-arsenal
    педики уефашные неблагодарные

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  3. lexa-arsenal 18.09.2024 11:14 # lexa-arsenal
    спасибо суперлиге за новый формат лч

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  4. amirhan-gurazhev 18.09.2024 11:14 # amirhan-gurazhev
    соссия на страпоне

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  5. seshcherka-lfc 18.09.2024 11:03 # seshcherka-lfc
    КОРОЛИ На Троне!!!

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