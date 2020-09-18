Тен Хаг: "Рэшфорд может сделать разницу в этом сезоне"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг заявил, что нападающий Маркус Рэшфорд может "сделать разницу" в этом сезоне, если будет регулярно забивать.

Отличившись против "Саутгемптона" в минувший уикенд после голевой засухи в полгода, накануне вечером против "Барнсли" 26-летний Рэшфорд разразился дублем.



После победы со счетом 7:0 Тен Хаг выразил надежду, что эти голы помогут Рэшфорду восстановить уверенность в себе и вернуться на уровень результативности сезона 2021/22, когда Маркус наколотил 30 мячей.



"Голы должны исходить не только от Маркуса Рэшфорда. Нам нужно больше бомбардиров, но по своему первому сезону я знаю, что команде проще, когда в ее составе есть игрок, гарантирующий голы".



"Это может сделать разницу. Можно делать много хороших вещей между штрафными площадками, но футбольные матчи решаются в штрафной".



"Я ожидаю этого не только от Маркуса Рэшфорда, я ожидаю и от других игроков, которые находятся на пике своих карьер, обладают высоким потенциалом и голодны до голов. Еще важнее, чтобы они хотели побеждать, выигрывать матчи и выигрывать трофеи".



"Уверенность значит здесь многое, если не все. Есть и другие аспекты, но уверенность — это действительно важно. Думаю, Рэшфорд — большой парень, он забил много голов, он является лучшим бомбардиром "Юнайтед" из действующих игроков, поэтому он большой парень".



"Но ты настолько хорош, насколько был хорош твой последний матч. Каждый раз ты должен доказывать. Но я видел и парней крупнее, крупнейших футбольных игроков, которые, когда они не играют хорошо и не забивают, теряют уверенность в себе, и не имеет значения, кто ты", — цитирует Тен Хага Daily Mirror.