У Матипа есть три варианта в Премьер-Лиге

Бывший защитник "Ливерпуля" Жоэль Матип настроен вернуться в Премьер-Лигу, и для этого у него есть три варианта.

Контракт Матипа с "Ливерпулем" истек еще в конце июня, причем Жоэлю было заранее сказано, что он не получит новую сделку.



Матип, которому в августе исполнилось 33 года, до сих пор не подыскал себе новое пристанище, но статус свободного агента дает ему возможность перейти в другой клуб вне сроков трансферного окна.



По информации talkSPORT, приоритетом для Матипа является возвращение в Премьер-Лигу. О приглашении Жоэля задумывается "Вест Хэм", а также услуги камерунца были предложены "Вулверхэмптону" и "Фулхэму".



Добавим, за свои восемь лет в "Ливерпуле" Матип сыграл 150 матчей в Премьер-Лиге, завоевав титул в сезоне 2019/20.