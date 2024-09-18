"Реал" нацелился на четырех игроков из Премьер-Лиги

Защитник "Ливерпуля" Трент Александер-Арнольд является одним из четырех представителей Премьер-Лиги в списке трансферных целей "Реала" на следующее лето.

Как известно, контракт Александер-Арнольд с "Ливерпулем" истекает в конце этого сезона, и уже с января Трент сможет свободно вести переговоры с зарубежными клубами, если к тому времени не продлит сотрудничество с "красными".



Помимо правого фланга обороны, "Реал" также планирует укрепить центр обороны, и здесь, как утверждает talkSPORT, испанский гранд интересуют Кристиан Ромеро из "Тоттенхэма" и Вильям Салиба из "Арсенала".



Скауты "Реала" как раз просматривали Ромеро и Салиба в дерби Северного Лондона на "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум" в минувшее воскресенье, засвидетельствовав победу "Арсенала" со счетом 0:.



Наконец, "Реал" задумал вернуть на родину полузащитника "Манчестер Сити" Родри. Главный тренер Королевского клуба Карло Анчелотти хочет использовать 29-летнего испанца в опорной зоне, что должно развязать руки Джуду Беллингему и Федерико Валверде в поддержке трио нападения из Килиана Мбаппе, Винисиуса и Родриго.