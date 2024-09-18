Слот был рад провести свой День рождения в Милане

Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот заявил, что был рад провести свой День рождения, противостоя "Милану" в Лиге Чемпионов.

Во вторник "Ливерпуль" взял старт в Лиге Чемпионов, одержав волевую победу 1:3 в гостях у "Милана" и реабилитировавшись за поражение домашнее 0:1 от "Ноттингем Форест" в Премьер-Лиги в минувшую субботу. Два из трех своих голов "красные" забили после угловых.



В этот день Слот отмечал свое 46-летие, и команде определенно удалось порадовать своего голландского наставника.



"Как я уже говорил несколько раз, обычно ты празднуешь свой День рождения с друзьями и семьей, но это была хорошая альтернатива — сыграть против особенного клуба для "Ливерпуля" и для голландских людей".



"Было очень приятно увидеть, каким образом мы выиграли этот матч, уступая 1:0 после пяти минут и держа в уме "Форест". Было очень приятно увидеть, как игроки взяли игру в свою руки и добыли победу 1:3".



"Думаю, мы были слегка расстроены результатом матча с "Форест", когда мы подали восемь угловых и не забили".



"Мы чувствовали, что с той работой, которую мы проделываем над стандартными положениями, кто-нибудь из нас будет вознагражден. Мы комфортно себя чувствовали с мячом, но попадали в перекладину с игры, поэтому мы нуждались в стандартных положениях", — цитирует Слота The Independent.