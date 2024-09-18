Кейн побил рекорд Руни в Лиге Чемпионов

Харри Кейн Нападающий немецкой "Баварии" Харри Кейн стал самым результативным английским игроком всех времен в Лиге Чемпионов, побив рекорд Уэйна Руни.

Накануне "Бавария" стартовала в Лиге Чемпионов с победы 9:2 над загребским "Динамо", а 31-летний Кейн забил четыре мяча, включая три с пенальти. Еще один гол капитана сборной Англии засчитан не был.

Благодаря этому покеру Кейн достиг рубежа в 33 гола за карьеру в Лиге Чемпионов, превзойдя предыдущее достижение, установленное Руни. Чтобы обновить этот рекорд, Харри потребовалось 45 матчей в элитном европейском соревновании.

"Когда в разговоре о тебе упоминается Уэйн Руни, это значит ты сделал нечто хорошее. Он один из величайших английских игроков и один из лучших игроков, что видел футбол. Это славное достижение", — цитирует Кейна The Independent.

Дополнительно в этот вечер Кейн стал первым английским игроком, сделавшим покер в Лиге Чемпионов, а также первым английским игроком, забившим три гола или более в соревновании за команду не из Англии.

Наконец, теперь Кейн — единственный в истории игрок, реализовавший три пенальти в матче Лиги Чемпионов.

Добавим, за свою карьеру — на клубном уровне и международном — Кейн забил 417 голов. Правда, никаких трофеев Харри это не принесло.


Метки Бавария, Кейн, Лига Чемпионов, рекорды, Руни

Автор mihajlo   

Дата 18.09.2024 06:00

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