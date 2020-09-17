Клубы Премьер-Лиги следят за Горецкой

Сразу несколько клубов Премьер-Лиги следят за ситуацией полузащитника мюнхенской "Баварии" Леона Горецки.

Горецка выступает за "Баварию" с 2018 года и имеет контракт до июня 2026. Однако Леон может покинуть Мюнхен гораздо раньше этого времени.



Минувшим летом "Бавария" пригласила на должность главного тренера Венсана Компани, а тот приобрел у "Фулхэма" Жоау Палинью, с приходом которого Горецка утратил место в стартовом составе.



В этом сезоне Бундеслиги Горецка сыграл только одну минуту, и The Sun утверждает, что 29-летний полузащитник сборной Германии недоволен своей ролью в команде Компани и готов искать решение.



Давний интерес к Горецке имеют "Манчестер Юнайтед" и "Вест Хэм", однако ситуация Горецки привлекла внимание еще нескольких клубов Премьер-Лиги.



В Мюнхене понимают, что возраст Горецки и истекающий контракт не позволяют им медлить с продажей Леона, который может быть выставлен на трансфер уже в январе.



Единственной проблемой к уходу Горецки из "Баварии" является его зарплата в 273,000 фунтов в неделю.