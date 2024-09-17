"Астон Вилла" разгромила "Янг Бойз"

"Астон Вилла" выиграла свой первый матч в Лиге Чемпионов за 41 последний год, разгромив на выезде швейцарский "Янг Бойз" со счетом 0:3.

Наставник "вилланов" Унаи Эмери доверился тем же 11 игрокам, что начинали победный матч против "Эвертона" на выходных (3:2). Леон Бэйли выздоровел и расположился в запасе.



Начало матча осталось за хозяевами, которые несколько раз потревожили голкипера гостей Эмилиано Мартинеса.



"Вилла" молчала до 24-й минуты, когда Джон Макгинн пробил с подступов к штрафной площади, но неточно.



А спустя три минуты гости открыли счет. Макгинн навесил с левого фланга в штрафную, где Юри Тилеманс свободно принял мяч и нанес удар — 0:1.



Игра у хозяев резко разладилась, и на 37-й минуте они пропустили повторно. Олли Уоткинс перехватил короткий пас назад голкиперу и был сбит, однако мяч отскочил к Джейкобу Рэмси, который поразил ворота с близкого расстояния — 0:2.



До перерыва мяч еще раз побывал в воротах "Янг Бойз". Первый удар Уоткинса из пределов штрафной был заблокирован защитником, но со второй попытки Олли поразил цель. Правда, гол был отменен из-за игры рукой нападающего "Виллы".



Во втором тайме гости контролировали игру, а те редкие удары, которые хозяева все же наносили, не становились проблемой для Мартинеса.



На 78-й минуте Джон Дуран ударом с границы штрафной поразил ворота "Янг Бойз", но и этот гол "Виллы" не был засчитан, потому что в ходе комбинации Амаду Онана коснулся мяча рукой.



Однако счет все же стал разгромным. На 86-й минуте Онана дальним ударом поразил ближний угол ворот — 0:3.



"Вилла" довольно робко начала этот матч, но затем втянулась в игру и одолела своего соперника в доминирующей манере.



"Янг Бойз" (Швейцария) — "Астон Вилла" (Англия) — 0:3 (0:2)



Голы: Тилеманс 27, Рэмси 38, Онана 86.



"Янг Бойз": Фон Балльмос, Хаджам (Конте 63), Зукру, Угринич, Колли (Виржиниюс 63), Камара, Ниассе (Элиа 46), Атекаме, Лаупер, Ганвула (Иттен 83), Монтейру (Малес 83).



"Астон Вилла": Мартинес, Богард (Карлос 46), Конса, Торрес, Динь (Баркли 88), Онана, Тилеманс (Матсен 87), Макгинн, Роджерс (Буэндиа 88), Рэмси, Уоткинс (Дуран 60).



Предупреждения: Ниассе, Лаупер, Монтейру.