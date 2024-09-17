Владелец итальянской "Ромы" Дэн Фридкин возобновил интерес к покупке "Эвертона".

Напомним, в июле "Эвертон" официально объявил, что сделка Friedkin Group сорвалась. По слухам, американского бизнесмена отпугнул внушительный долг мерсисайдского клуба.



В данный момент хозяин "Эвертона" Фархад Мошири находится на пороге заключения сделки с акционером "Кристал Пэлас" Джоном Текстором, однако Bloomberg утверждает, что Фридкин все еще может опередить своего соотечественника.



Сейчас Фридкин готовит свое предложение, обсуждая с партнерами его структуру.