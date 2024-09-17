Фридкин возобновил интерес к покупке "Эвертона"
Владелец итальянской "Ромы" Дэн Фридкин возобновил интерес к покупке "Эвертона".
Напомним, в июле "Эвертон" официально объявил, что сделка Friedkin Group сорвалась. По слухам, американского бизнесмена отпугнул внушительный долг мерсисайдского клуба.
В данный момент хозяин "Эвертона" Фархад Мошири находится на пороге заключения сделки с акционером "Кристал Пэлас" Джоном Текстором, однако Bloomberg утверждает, что Фридкин все еще может опередить своего соотечественника.
Сейчас Фридкин готовит свое предложение, обсуждая с партнерами его структуру.
17.09.2024 21:00
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