"Сити" хочет как можно скорее заключить новый контракт с Родри
"Манчестер Сити" хочет, чтобы полузащитник Родри заключил новый контракт как можно скорее.
Родри исполняет ключевую роль в "Сити" с момента своего перехода из "Атлетико" в 2019 году. 28-летний испанец выиграл с "горожанами" четыре титула Премьер-Лиги, Кубок Англии, два Кубка Лиги, Лигу Чемпионов и клубный Чемпионат Мира.
Как сообщает The Athletic, "Сити" уже сделал Родри предложение о новом контракте, которое позволило бы испанцу приблизиться по зарплате к самым высокооплачиваемым игрокам клуба в лице Кевина Де Брюйне и Эрлинга Холанда.
"Сити" хочет продлить сотрудничество с Родри, от контракта которого остается еще три года, как можно скорее, опасаясь интереса к своему ключевому игроку со стороны "Реала".
"Сити" не видит других клубов, которые могли бы соблазнить Родри, но интерес из Мадрида — это то, что по-настоящему тревожит "горожан".
17.09.2024 20:00
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