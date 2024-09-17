"Сити" хочет как можно скорее заключить новый контракт с Родри

"Манчестер Сити" хочет, чтобы полузащитник Родри заключил новый контракт как можно скорее.

Родри исполняет ключевую роль в "Сити" с момента своего перехода из "Атлетико" в 2019 году. 28-летний испанец выиграл с "горожанами" четыре титула Премьер-Лиги, Кубок Англии, два Кубка Лиги, Лигу Чемпионов и клубный Чемпионат Мира.



Как сообщает The Athletic, "Сити" уже сделал Родри предложение о новом контракте, которое позволило бы испанцу приблизиться по зарплате к самым высокооплачиваемым игрокам клуба в лице Кевина Де Брюйне и Эрлинга Холанда.



"Сити" хочет продлить сотрудничество с Родри, от контракта которого остается еще три года, как можно скорее, опасаясь интереса к своему ключевому игроку со стороны "Реала".



"Сити" не видит других клубов, которые могли бы соблазнить Родри, но интерес из Мадрида — это то, что по-настоящему тревожит "горожан".