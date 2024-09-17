Постекоглу объяснил свое высказывание насчет трофея

Главный тренер "Тоттенхэма" Анге Постекоглу объяснил свое высказывание насчет завоевания трофея в этом сезоне.

После поражения 0:1 от "Арсенала" в минувшее воскресенье Постекоглу заявил, что всегда выигрывает трофей в своем втором сезоне в клубе.



Слова Постекоглу прозвучали практически как хвастовство, что кажется странным, учитывая многолетнюю бестрофейную серию "шпор". Однако Анге настаивает, что он просто сказал правду.



"Я просто констатировал факт, или мне положено солгать и сказать, что этого никогда не случалось? Я сбит с толку, почему люди раздувают эту историю. По какой-то причине это расстроило многих людей".



"Вы правда думаете, что я хвастаюсь? А как мне следовало ответить, если это правда? Может быть, сказать: "Ну, вообще-то, это было неважно, это были легкие соревнования, и они ничего не значат"? Если ты добился чего-нибудь, разве тебе не следует сказать: "Да, я сделал это и надеюсь сделать снова"?



"Я не понимаю, почему люди ошибочно истолковали это как мою попытку похвастаться чем-либо. Я ответил на вопрос и сказал правду. Вот и все".



"Мой план в том, чтобы повторить это в этом году, и если не выйдет, я не смогу ответить на этот вопрос таким же образом. Я смогу сказать "в большинстве случаев", но не "всегда", — цитирует Постекоглу Sky Sports.