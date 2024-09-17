Тен Хаг: "Кубок Лиги имеет существенное значение для МЮ"

Эрик Тен Хаг Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг заявил, что Кубок Лиги имеет "существенное значение" для его команды.

Именно Кубок Лиги Тен Хаг завоевал в своем первом сезоне в "Юнайтед", в прошлой кампании добавив к нему Кубок Англии.

В преддверии матча 3-го раунда Кубка Лиги против "Барнсли" из Лиги Один Тен Хаг объяснил важность этих внутренних турниров.

"Кубок Англии, Кубок Лиги имеют существенное значение для нас. Я вижу, с каким вниманием к этому относятся команды, владельцы и тренеры, когда они выигрывают трофей, как в случае с "Ливерпулем" в прошлом году".

"Я видел тот финал. Я видел, как команды бьются за трофей. Мы хотим того же. В футболе очень важно выигрывать трофеи. У вас есть пять возможностей, и наша цель всегда заключается в том, чтобы выиграть все матчи, выиграть все трофеи, если это возможно", — цитирует Тен Хага Sky Sports.


Метки Кубок Лиги, Манчестер Юнайтед, Тен Хаг

Автор mihajlo   

Дата 17.09.2024 18:00

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