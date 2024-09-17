Тен Хаг: "Кубок Лиги имеет существенное значение для МЮ"
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг заявил, что Кубок Лиги имеет "существенное значение" для его команды.
Именно Кубок Лиги Тен Хаг завоевал в своем первом сезоне в "Юнайтед", в прошлой кампании добавив к нему Кубок Англии.
В преддверии матча 3-го раунда Кубка Лиги против "Барнсли" из Лиги Один Тен Хаг объяснил важность этих внутренних турниров.
"Кубок Англии, Кубок Лиги имеют существенное значение для нас. Я вижу, с каким вниманием к этому относятся команды, владельцы и тренеры, когда они выигрывают трофей, как в случае с "Ливерпулем" в прошлом году".
"Я видел тот финал. Я видел, как команды бьются за трофей. Мы хотим того же. В футболе очень важно выигрывать трофеи. У вас есть пять возможностей, и наша цель всегда заключается в том, чтобы выиграть все матчи, выиграть все трофеи, если это возможно", — цитирует Тен Хага Sky Sports.
17.09.2024 18:00
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