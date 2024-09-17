Тэйлор не получил назначения на 5-й тур Премьер-Лиги
Рефери Премьер-Лиги Энтони Тэйлор не получил назначения на ближайший тур Премьер-Лиги после обильного на желтые карточки противостояния "Борнмута" и "Челси" в минувшую субботу.
В минувшую субботу на "Виталити" Тэйлор предъявил игрокам 14 "горчичников", что стало новым рекордом Премьер-Лиги, хотя многие отмечают, что выигранный "Челси" матч (0:1) не был грубым.
Еще дважды Тэйлор залез в карман, чтобы предупредить технический персонал гостевой команды, и столь вольное распоряжение карточкой в кармане не понравилось судейскому корпусу.
Помимо этого, как сообщает Daily Mail, в адрес 45-летнего рефери и его семьи стали поступать оскорбления и угрозы.
Судейский корпус выразил поддержку Тэйлору на фоне происходящего, но в то же время решил, что Энтони будет лучше взять паузу от судейства на ближайший уикенд.
17.09.2024 16:00
Просмотров: 483
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Будто Тэйлор виновать в количестве фолов. Иванову в 2006 тоже судить не дали после 1/8, хотя по делу давал карточки
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий