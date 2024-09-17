Тэйлор не получил назначения на 5-й тур Премьер-Лиги

Рефери Премьер-Лиги Энтони Тэйлор не получил назначения на ближайший тур Премьер-Лиги после обильного на желтые карточки противостояния "Борнмута" и "Челси" в минувшую субботу.

В минувшую субботу на "Виталити" Тэйлор предъявил игрокам 14 "горчичников", что стало новым рекордом Премьер-Лиги, хотя многие отмечают, что выигранный "Челси" матч (0:1) не был грубым.



Еще дважды Тэйлор залез в карман, чтобы предупредить технический персонал гостевой команды, и столь вольное распоряжение карточкой в кармане не понравилось судейскому корпусу.



Помимо этого, как сообщает Daily Mail, в адрес 45-летнего рефери и его семьи стали поступать оскорбления и угрозы.



Судейский корпус выразил поддержку Тэйлору на фоне происходящего, но в то же время решил, что Энтони будет лучше взять паузу от судейства на ближайший уикенд.