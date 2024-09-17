Рэднапп: "Оборона при угловых — криптонит "Тоттенхэма"

Бывший полузащитник "Тоттенхэма" Джейми Рэднапп назвал неспособность "шпор" обороняться при угловых "криптонитом" команды Анге Постекоглу.

В минувшее воскресенье против "Арсенала", одной из лучших команд Премьер-Лиги по розыгрышу стандартных положений, "Тоттенхэм" пропустил единственный гол после углового.



В 2024 году "Тоттенхэм" пропустил уже 13 голов после угловых в Премьер-Лиге, что является вторым худшим показателем в дивизионе, и Рэднапп сравнивает этот недостаток с ахиллесовой пятой Супермена.



"Это криптонит "Тоттенхэма". Они не могут обороняться при угловых. В то же время "Арсенал" вместе с "Астон Виллой" — лучшие по розыгрышу угловых, они уделяют внимание деталям, хорошо подают и хорошо идут на мяч".



"Арсеналу" не повезло в первом тайме, но после правильной подачи от Сака во втором тайме Габриэль просто оказался слишком силен для Ромеро, великолепно пробив головой", — сообщил Рэднапп в эфире Sky Sports.