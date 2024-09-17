Ван Дейк надеется, что поражение от "Форест" станет "проверкой на реальность" для "Ливерпуля"

Капитан "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк надеется, что поражение 0:1 от "Ноттингем Форест" станет "проверкой на реальность" для его команды.

В своем следующем матче после яркой победы 0:3 на поле "Манчестер Юнайтед" команда Арне Слота умудрилась проиграть дома "Форест".



Ван Дейк считает, что такой большой контраст между матчами недопустим, если "Ливерпуль" хочет провести успешный сезон.



"В целом это был разочаровывающий день. Мы не хотели, чтобы это случилось".



"Однако теперь мы должны исправиться и сделать это своего рода проверкой на реальность, чтобы лучше провести остаток сезона. Если мы хотим чего-нибудь достичь, контраст между нашими матчами не может быть столь большим".



"Мы знали, насколько прямолинеен наш соперник. Порой, противостоя большому нападающему, ты можешь проиграть единоборство, но вы должны быть готовы забрать подбор, и каждый раз при подборе они выходили победителями".



"Они набрали ход в плане выигранных единоборств и очень хорошо сделали свою работу, тогда как мы были недостаточно хороши. И это расстраивает", — цитирует Ван Дейка Sky Sports.