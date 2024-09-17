Тен Хаг призвал Антони реабилитироваться

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг призвал своего вингера Антони реабилитироваться после неудачного начала сезона.

Стоивший "Юнайтед" 86 миллионов фунтов Антони принял участие лишь в одном матче в новом сезоне, появившись в самой концовке против "Брайтона" 24 августа.



В преддверии матча 3-го раунда Кубка Лиги против "Барнсли" Тен Хаг объяснил ситуацию Антони, выразив уверенность, что 24-летний способен вернуться в стартовый состав.



"Он сражается, сражается за свою позицию. Это то, что мы ожидаем от каждого игрока в составе "Манчестер Юнайтед". Это то, что они должны делать".



"Таков профессиональный футбол, таков футбол топ-уровня, таковы законы — ты определяешь состав, который, как ты думаешь, будет иметь наибольшие шансы на победу в матче, поэтому игроки должны сражаться за свои позиции, и ты выбираешь в старт тех, у кого лучшая динамика и лучшая химия".



"Теперь он должен реабилитироваться, и у него есть способности для этого. Если он будет делать правильные вещи, он навяжет конкуренцию тем двоим, кто его опережает".



"Я не думаю, что ему нужно много. Просто другие игроки выступают так хорошо, они приносят пользу. Амад (Диалло) и Гарна (Гарначо) очень эффективны. Рэшфорд забил на выходных".



"Поэтому он должен заслужить это право на тренировках. Другие игроки по-настоящему хороши, поэтому он должен превзойти их".



"Конечно, он нетерпелив. Он хочет играть, и он сражается, чтобы играть", — цитирует Тен Хага The Independent.