Анонс матча "Янг Бойз" — "Астон Вилла"

"Астон Вилла" возвращается в элитный европейский турнир после 41-летнего перерыва, чтобы сыграть на выезде против "Янг Бойз".

В понедельник "Виллу" потрясла новость о смерти легенды клуба Гари Шоу, который был частью бирмингемской команды, выигрывавшей это соревнование в 1982 году.



На своей пресс-конференции главный тренер "Виллы" Унаи Эмери выразил соболезнования семье Шоу и болельщикам клуба, а также призвал свою команду использовать эту трагедию как мотивацию, с помощью положительного результата почтив память бывшего нападающего.



Важный нюанс заключается в том, что на поле стадиона "Янг Бойз" уложен искусственный газон. Именно поэтому заключительную тренировку Эмери решил провести уже по приезде в Берн.



- Это будет первая встреча "Янг Бойз" и "Астон Виллы".



- "Янг Бойз" 12 раз играл против английских команд в еврокубках, "Вилла" — четыре против швейцарских.



- "Янг Бойз" одержал лишь одну победу на групповой стадии Лиги Чемпионов в прошлом сезоне, одолев "Црвену Звезду".



- "Янг Бойз" может похвастать только одной домашней победой против английских команд на групповой стадии Лиги Чемпионов, и одержана она была против "Манчестер Юнайтед" в сезоне 2021/22.



- "Вилла" выиграла оба выездных матча в этом сезоне с одинаковым счетом 1:2.



- "Вилла" проиграла лишь одну из четырех встреч со швейцарскими командами во всех соревнованиях.



- "Янг Бойз" одержал только одну победу в четырех домашних матчах в новом сезоне с учетом всех соревнований, трижды пропуская по два гола.



"Вилла" отправилась на этот выезд без Тайрона Мингса, Мэтти Кэша, Бубакара Камара и Леона Бэйли. Робин Ольсен и замененный в перерыве против "Эвертона" Амаду Онана под вопросом.



Лига Чемпионов. 1-й тур

"Янг Бойз" (Швейцария) — "Астон Вилла" (Англия)

Берн. Стадион "Ванкдорф". 19:45 Онлайн-трансляция Прогноз