Анонс матча "Янг Бойз" — "Астон Вилла"

Эмилиано Мартинес и Морган Роджерс "Астон Вилла" возвращается в элитный европейский турнир после 41-летнего перерыва, чтобы сыграть на выезде против "Янг Бойз".

В понедельник "Виллу" потрясла новость о смерти легенды клуба Гари Шоу, который был частью бирмингемской команды, выигрывавшей это соревнование в 1982 году.

На своей пресс-конференции главный тренер "Виллы" Унаи Эмери выразил соболезнования семье Шоу и болельщикам клуба, а также призвал свою команду использовать эту трагедию как мотивацию, с помощью положительного результата почтив память бывшего нападающего.

Важный нюанс заключается в том, что на поле стадиона "Янг Бойз" уложен искусственный газон. Именно поэтому заключительную тренировку Эмери решил провести уже по приезде в Берн.

- Это будет первая встреча "Янг Бойз" и "Астон Виллы".

- "Янг Бойз" 12 раз играл против английских команд в еврокубках, "Вилла" — четыре против швейцарских.

- "Янг Бойз" одержал лишь одну победу на групповой стадии Лиги Чемпионов в прошлом сезоне, одолев "Црвену Звезду".

- "Янг Бойз" может похвастать только одной домашней победой против английских команд на групповой стадии Лиги Чемпионов, и одержана она была против "Манчестер Юнайтед" в сезоне 2021/22.

- "Вилла" выиграла оба выездных матча в этом сезоне с одинаковым счетом 1:2.

- "Вилла" проиграла лишь одну из четырех встреч со швейцарскими командами во всех соревнованиях.

- "Янг Бойз" одержал только одну победу в четырех домашних матчах в новом сезоне с учетом всех соревнований, трижды пропуская по два гола.

"Вилла" отправилась на этот выезд без Тайрона Мингса, Мэтти Кэша, Бубакара Камара и Леона Бэйли. Робин Ольсен и замененный в перерыве против "Эвертона" Амаду Онана под вопросом.

Лига Чемпионов. 1-й тур
"Янг Бойз" (Швейцария) — "Астон Вилла" (Англия)
Берн. Стадион "Ванкдорф". 19:45 Онлайн-трансляция Прогноз


Метки анонс матча, Астон Вилла, Лига Чемпионов, Янг Бойз

Автор mihajlo   

Дата 17.09.2024 11:00

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