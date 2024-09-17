Восстановление Риса Джеймса затягивается

Восстановление капитана "Челси" Риса Джеймса после травмы задней поверхности бедра затягивается.

За последние годы Джеймс перенес несколько аналогичных травм, а в декабре 2023 Рису была проведена операция, которая, по задумке, должна была окончательно решить проблемы Риса с задней поверхностью бедра.



Минувшим летом Джеймс регулярно играл за "Челси" в товарищеских матчах, но, почуяв близость сезона, организм 24-летнего защитника снова дал сбой.



В результате Джеймс не сыграл ни минуты за команду Энцо Марески в этом сезоне, и в данный момент нет никаких признаков скорого возвращения Риса на футбольное поле.



По информации The Sun, у Джеймса не случилось рецидива — просто задняя поверхность бедра заживает не с той скоростью, как надеялись доктора "Челси".



Добавим, Джеймс сыграл лишь 10 матчей в сезоне Премьер-Лиги 2023/24, а в предыдущем — 16. Это не помешало англичанину быть назначенным капитаном "Челси" год назад.