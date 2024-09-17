Алиссон — о футбольном календаре: "Никто не спрашивает игроков"

Голкипер "Ливерпуля" Алиссон стал очередным игроком, высказавшимся насчет перегруженности футбольного календаря.

С начала сезона сразу несколько игроков "Манчестер Сити" высказались насчет чрезмерного количества матчей и насчет того, что футболисты не могут нормально отдыхать.



В преддверии старта "Ливерпуля" в Лиге Чемпионов Алиссон поддержал своих коллег, заодно призвав футбольных чиновников прислушаться к игрокам.



"Больше матчей, важнее матчи, большие команды играют друг против друга. Для нас, игроков, это всегда хорошая идея — добавить еще матчей в календарь, который не загружен. Я немного иронизирую".



"Никто не спрашивает игроков, что они думают насчет добавления матчей, поэтому, возможно, наше мнение не имеет значения. Но каждый знает, что мы думаем насчет увеличения количества матчей. Каждый устал от этого. Но нам нужно сохранять концентрацию на большом вызове, который ждет нас завтра".



"Мы понимаем, что есть медиа, телевидение. У нас есть УЕФА, ФИФА, Премьер-Лига, внутренние соревнования. Мы не глупы и понимаем, что люди хотят больше матчей. Но всем этим людям для организации календаря было бы разумно сесть вместе и выслушать все стороны, включая игроков. Нам просто нужно, чтобы нас услышали. Нам нужно понять, какое мышление стоит за тем, как они хотят развивать футбол. Не только насчет добавления матчей, добавления соревнований, добавления того, добавления этого".



"В конце концов все мы хотим играть в свою лучшую игру. Если ты устал, ты не можешь играть на высоком уровне. Я хочу играть в свою лучшую игру во всех матчах, в которых участвую. Но нам нужно найти решение, и сейчас не похоже на то, что мы близки к хорошему для футбола и для игроков решению", — цитирует Алиссона The Guardian.