Жоржиньо рассказал, что игроки "Арсенала" смеются над голами Холанда

Эрлинг Холанд Полузащитник "Арсенала" Жоржиньо заявил, что голевые достижения нападающего Эрлинга Холанда вызывают лишь смех у его партнеров по команде.

В четырех первых матчах нового сезона Премьер-Лиги Холанд забил девять голов, перестреляв не только всех остальных игроков, но и все остальные команды дивизиона.

В ближайшее воскресенье норвежский бомбардир устроит экзамен обороне "Арсенала" на "Этихад", однако Жоржиньо и партнеры не испытывают никакого давления из-за этого.

"Эрлинг снова забил, и это уже начинает нас смешить! Мы видим, что он делает, потому что мы смотрим все матчи, и мы любим футбол".

"Честно говоря, мы любим Премьер-Лигу, поэтому мы смотрим все матчи. Мы смотрим и матчи "Сити", это нормально".

"Повторюсь, это не проникает к нам в голову. Нам нужно сосредоточиться на себе и на том, что мы стараемся делать", — цитирует Жоржиньо Evening Standard.


Метки Арсенал, Жоржиньо, Манчестер Сити, Холанд

Автор mihajlo   

Дата 17.09.2024 08:00

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  1. arsbergkamp 17.09.2024 08:50 # arsbergkamp
    Есть люди которые прочитали статью, а не заголовок?

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  2. mrsimph 17.09.2024 08:46 # mrsimph
    Критическая ошибка, никак не научатся в майнд геймс.

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