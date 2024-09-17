Жоржиньо рассказал, что игроки "Арсенала" смеются над голами Холанда
Полузащитник "Арсенала" Жоржиньо заявил, что голевые достижения нападающего Эрлинга Холанда вызывают лишь смех у его партнеров по команде.
В четырех первых матчах нового сезона Премьер-Лиги Холанд забил девять голов, перестреляв не только всех остальных игроков, но и все остальные команды дивизиона.
В ближайшее воскресенье норвежский бомбардир устроит экзамен обороне "Арсенала" на "Этихад", однако Жоржиньо и партнеры не испытывают никакого давления из-за этого.
"Эрлинг снова забил, и это уже начинает нас смешить! Мы видим, что он делает, потому что мы смотрим все матчи, и мы любим футбол".
"Честно говоря, мы любим Премьер-Лигу, поэтому мы смотрим все матчи. Мы смотрим и матчи "Сити", это нормально".
"Повторюсь, это не проникает к нам в голову. Нам нужно сосредоточиться на себе и на том, что мы стараемся делать", — цитирует Жоржиньо Evening Standard.
17.09.2024 08:00
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