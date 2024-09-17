Тен Хаг не может сказать, когда вернется Шоу
Наставник "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг заявил, что не может назвать сроки по возвращению левого защитника Люка Шоу на футбольное поле.
С грехом пополам залечив заднюю поверхность бедра по ходу Евро-2024, во время предсезонного периода Шоу снова травмировался.
На сей раз Шоу беспокоит икроножная мышца, и Тен Хаг не берется сказать, когда 29-летний англичанин сможет сыграть свои первые минуты в новом сезоне.
"Люк Шоу идет на поправку, но он пока не готов для попадания в заявку".
"У нас в голове есть план, когда он может быть готов, но ты всегда зависишь от того, как пойдет восстановление. Ты не можешь думать или делать предположение о дате, потому что здесь так много факторов. Твой план может ускориться или замедлиться", — цитирует Тен Хага Daily Mirror.
17.09.2024 07:00
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ебучшее стекло этот шов. он хоть раз 15 матчей сыграл подряд?
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