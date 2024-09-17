Тен Хаг не может сказать, когда вернется Шоу

Люк Шоу Наставник "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг заявил, что не может назвать сроки по возвращению левого защитника Люка Шоу на футбольное поле.

С грехом пополам залечив заднюю поверхность бедра по ходу Евро-2024, во время предсезонного периода Шоу снова травмировался.

На сей раз Шоу беспокоит икроножная мышца, и Тен Хаг не берется сказать, когда 29-летний англичанин сможет сыграть свои первые минуты в новом сезоне.

"Люк Шоу идет на поправку, но он пока не готов для попадания в заявку".

"У нас в голове есть план, когда он может быть готов, но ты всегда зависишь от того, как пойдет восстановление. Ты не можешь думать или делать предположение о дате, потому что здесь так много факторов. Твой план может ускориться или замедлиться", — цитирует Тен Хага Daily Mirror.


Метки Манчестер Юнайтед, Тен Хаг, травмы, Шоу

Автор mihajlo   

Дата 17.09.2024 07:00

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  1. quavo 17.09.2024 07:37 # quavo
    ебучшее стекло этот шов. он хоть раз 15 матчей сыграл подряд?

    (ответить)

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