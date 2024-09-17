Чилуэлл допущен к тренировкам с "Челси"

Как и было обещано, защитник Бен Чилуэлл вернулся к тренировкам с первой командой "Челси".

Минувшим летом Чилуэлл, год назад назначенный вице-капитаном "Челси", обнаружил себе среди полутора десятка игроков, отлученных от первой команды и выставленных на трансфер.



Однако Чилуэллу так и не удалось уйти в другой клуб, и на прошлой неделе главный тренер "Челси" Энцо Мареска заявил, что попытается найти решение для 27-летнего англичанина.



Мареска сказал, что Чилуэлл, вероятно, будет восстановлен в качестве игрока первой команды, и именно это произошло накануне. Как сообщает Daily Mail, Бен тренировался в общей группе.



Чилуэлл не попал в заявку "Челси" на Лигу Конференций, но был заявлен на Премьер-Лигу. Также Бен может рассчитывать на игровые минуты в Кубке Англии и Кубке Лиги.



Добавим, примирение Чилуэлла и "Челси" может быть временным. The Sun утверждает, что в январе "Челси" снова попытается избавиться от Бена, который вызывает интерес у "Кристал Пэлас" и "Ипсвича".