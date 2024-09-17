Тебас: "Сити" должен понести заслуженное наказание"

Президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас призвал своих коллег из Премьер-Лиги подвергнуть "Манчестер Сити" "заслуженному наказанию" за нарушения правил финансового фейр-плей.

В понедельник независимая комиссия приступила к рассмотрению иска Премьер-Лиги, которая обвиняет "Сити" в 115 нарушениях правил ФФП.



По мнению Тебаса, Премьер-Лига просто утратит свой авторитет, если не сможет добиться санкций в отношении своего действующего чемпиона.



"Премьер-Лига не должна подаваться давлению, верно? "Манчестер Сити" — это просто еще один клуб, и когда вы руководите ассоциацией клубов, вы должны действовать".



"Премьер-Лига не должна различать большие или маленькие, важные или "неважные" клубы. "Манчестер Сити" — член ассоциации, который допустил нарушения и должен понести заслуженное наказание. В противном случае авторитет соревнования будет утрачен".



"Их обвиняют больше, чем по 115 пунктам. Я не знаю всего, но я знаю, что случилось между "Манчестер Сити" и УЕФА, и знаю довольно хорошо. Давайте не будем забывать, что УЕФА применил к "Сити" санкции, которые не позволяют им выступать в Лиге Чемпионов".



"Затем CAS (Спортивный арбитражный суд) принял очень спорное решение, оправдав их вместо того, чтобы обвинить. Я бы сказал, что то был один из главных провалов в истории CAS с юридической точки зрения".



"УЕФА продемонстрировал, что их следовало наказать, и некоторые из этих обвинений сейчас предъявляются Премьер-Лигой".



"Я могу сказать, что каждый знает, как "Сити" действова в последние годы. Надеюсь, это лишь вопрос доказательной базы, и Премьер-Лига знает, как это подтвердить, потому что факты налицо. Я разговаривал со многими клубами Премьер-Лиги, и большинство считает, что "Сити" следует наказать", — цитирует Тебаса Daily Mail.