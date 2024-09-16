Семь вещей, что мы узнали в 4-м туре

"Арсенал" победил в дерби Северного Лондона, "Манчестер Сити" продолжает идти без потерь, а "Эвертон" умудрился второй раз кряду проиграть, ведя по ходу матча в два мяча. Об этом и другом — в традиционных итогах тура.





"Лесники" "подрезали" "Ливерпуль" на взлете



"Ливерпуль" Арне Слота был едва ли не главным приятным откровением на старта сезона, но слабые места "красных" удалось вскрыть вовсе не принципиальному сопернику в лице "Манчестер Юнайтед", а вполне себе не хватающим звезд с неба "лесникам".



Много внимания было приковано к тому, как "Ноттингем Форест" насытил центр поля, чтобы сломать игру "Ливерпуля", а затем, выпустив двух быстрых вингеров, изменил игру и одержал свою первую победу на "Энфилде" за 55 лет.



Что, возможно, осталось незамеченным, так это выступления защитников Олы Айны и Алекса Морено. Обоих сложно отнести к новичкам, которых можно было заметить: первый перешел из "Торино" по свободному трансферу, а второй был взят в аренду после неудачных выступлений за "Астон Виллу".



На "Энфилде" они оба отлично сыграли против лучших крайних игроков Премьер-Лиги: Айна не давал покоя Луису Диасу слева, а Коди Гакпо не оказал никакого влияния, когда заменил колумбийца, в то время как Мохамед Салах против Морено показал одно из своих самых неудачных выступлений в футболке "Ливерпуля". Оборонительный дуэт "Форест" показал, что клуб может, наконец-то, потерять свою репутацию команды, делающей хаотичные приобретения на трансферном рынке.



Габриэль продолжает забивать важные голы за "Арсенал"



С момента своего перехода из "Лилля" в 2020 году бразилец Габриэль Магальяэс 15 раз забивал в Премьер-Лиге. Микель Артета по понятным причинам был щедр на похвалу в адрес защитника, который за последние два сезона сформировал грозное партнерство с Вильямом Салиба. Что отличает его голы защитника — они часто становятся важными.



"То, как он развивался сначала как личность, а затем в своей роли в клубе и команде, было феноменальным", — сказал Артета. "За этим было приятно наблюдать. Это одна из моих страстей — обеспечивать игрокам условия, поддержку и тренировки, чтобы они могли расти, готовиться к жизни и выходить на уровень, о котором они, возможно, раньше и не подозревали. Габриэль — один из лучших примеров этого. Почему? Ему нравится то, что он делает, он очень хорошо развивается и стремится к прогрессу. Когда это происходит, с такими людьми случаются хорошие вещи".



"Арсенал" не был на голову сильнее "Тоттенхэма", но детали решили в этот раз исход дерби в пользу "канониров". "Шпоры" традиционно много владели мячом, но традиционно же у них возникали проблемы с созданием моментов против соперника, который умело оборонялся и ждал своего момента. "Арсенал" в который раз сыграл в матче, где его преимущество не было очевидным, но для чемпионства также нужно показывать и умение побеждать, играя первым номером, а это еще предстоит проверить в скором будущем.



Уоткинс и Дуран набирают впечатляющую форму



Унаи Эмери, должно быть, в восторге от некоторых проблем, с которыми он сталкивается, в преддверии того, как "Астон Вилла" начнет свою первую элитную европейскую кампанию за более чем 40 лет.



Пытаясь подобрать оптимальный вариант для победы над "Янг Бойз", менеджер "Виллы" столкнется с проблемой, как максимально эффективно использовать Олли Уоткинса и Джона Дурана и при этом сделать обоих счастливыми. В то время как нападающий сборной Англии выглядел острее и забил свои

первые два гола в сезоне, именно Дуран появился со скамейки запасных и забил победный мяч в победном матче против "Эвертона" (3:2).



Уоткинс — проверенный бомбардир и более надежный игрок команды, а Дуран — джокер. Но, едва не уехав летом в "Вест Хэм", будет ли юный колумбиец доволен ролью второго плана? "Вы должны чувствовать себя комфортно с этими нападающими", — сказал Эмери. "Мне должны подумать о том, как мы можем играть с двумя нападающими. Вот в чем заключается моя задача".



"Эвертону" нужна стабильность в обороне



Если в прошлом сезоне основные претензии к игре "Эвертона" касались атаки и слабой реализации голевых моментов, то сейчас все изменилось — голы команда Шона Дайча начала забивать в достаточном количестве, а вот оборона, которая была одной из лучших в лиге, регулярно подводит.



Дошло до того, что стали возникать вопросы и к Джордану Пикфорду, который был безусловно лучшим игроком команды последних трех сезонов, но решение вопроса с надежностью обороны выглядит достаточно простым. Команде необходимо дождаться восстановления Джаррада Брантуэйта, который был оплотом обороны в прошлом сезоне. Одного Джеймса Тарковски недостаточно для того, чтобы защита "Эвертона" соответствовала стандартам команды Дайча, а с учетом того, что нет стабильности на флангах, "ириски" и дальше будут страдать из-за ошибок защиты.



В двух кряду матчах "Эвертон" не смог удержать преимущество в два гола. Кадровые проблемы в защите привели к тому, что Дайчу пришлось выпустить не совсем здорового Миколенко, а это в итоге привело к ранней замене и очень экспериментальному составу в обороне, который не выдержал нагрузки против неудачно начавшей матч, но сумевшей набрать ход "Виллы". Само по себе поражение в матче с командой Эмери не было бы катастрофой для "ирисок" — "Вилла" банально сильнее "Эвертона" сейчас, но второе кряду поражение в ситуации, когда команда ведет в счете 2:0, больно бьет по морали, вместе с нулем в графе "набранные очки".



"Волкам" не хватает класса после ухода Килмена и Нету



В воскресенье "Вулверхэмптон" проиграл "Ньюкаслу", которому, несмотря на отсутствие Марка Гехи, не пришлось продавать летом своих лучших нападающего и защитника. "Волкам" очень не хватает оборонительных умений Макса Килмена и остроты Педру Нету.



Смогли бы они сдержать натиск "Ньюкасла" во втором тайме? Какое-то время казалось, что оборона под руководством вечнозеленого Крейга Доусона сможет выстоять. Но затем случился рикошет от Доусона, и Фабиан Шер сравнял счет. Победный гол Харви Барнса продемонстрировал уровень класса, который покинул "волков", когда Нету перешел в "Челси".



Если Эдди Хау по-прежнему недоволен отсутствием летнего пополнения состава, а его отношения со спортивным директором Полом Митчеллом, по многочисленным сообщениям, остаются непростыми, он может посочувствовать Гари О'Нилу. Идущие без побед "волки", похоже, настроены не более чем на борьбу за выживание, а у их менеджера выдернули ковер из-под ног.



"Ипсвич" ждет своей первой победы



Встреча двух самых молодых менеджеров Премьер-Лиги — хотя Киран Маккенна почти на семь лет старше Фабиана Хюрцелера — завершилась вничью. Это был тот тип поединка, который называют интригующей "тактической битвой", но не рекомендуют даже к просмотру в виде хайлайтов.



"Брайтон" нанес 21 удар по воротам против шести у "Ипсвича", а команда Маккенны защищалась в упорном стиле, довольно сильно отличающемся от трех первых матчей. Вратарь "трактористов" Ариянет Мурич после этого получил похвалу от Маккенны, а Хюрцелер выделил защитника "Ипсвича" Акселя Туанзебе за то, что тот закрыл Каору Митому.



Как и Роберто Де Дзерби и Грэм Поттер до него, Хюрцелер не может найти нападающего, стабильно забивающего голы. Эван Фергюсон, вышедший на замену, остается тенью того игрока, который совершил впечатляющий прорыв два сезона назад.



Что касается "Ипсвича", то в каждом матче он демонстрирует прогресс, но первая победа никак не дается. Блестящий сольный проход Лиама Делапа едва не привел к голу, но, как и "Брайтону", "Ипсвичу" больше всего нужна острота.



Гвардиола наслаждается удачным стартом, но главные испытания — впереди



Хосеп Гвардиола быстро отбросил усталость как оправдание после первого из семи матчей, которые его команде нужно провести за 22 дня. Неустанно следящий за игрой и настроем своих игроков, он принял вызов в виде сезона, продленного за счет клубного Чемпионата Мира ФИФА, в котором примут участие 32 команды.



"Это больше матчей, но что есть, то есть", — сказал менеджер "Манчестер Сити". В среду мы сыграем с лучшей командой Италии, а в воскресенье — с "Арсеналом", лучшим соперником за последние два сезона, потом еще одна игра и так далее. У нас есть академия. Мы должны адаптироваться и идти вперед".



Мануэль Аканджи за последние два года провел 127 матчей за "Сити" и сборную Швейцарии, и позиция защитника расходится со мнением его менеджера. "Нельзя просто добавлять матч за матчем и думать, что все будет, как раньше. Нужно думать об игроках", — сказал он. "Мы тренируемся как можно усерднее и находимся в хорошей форме, но всему должен быть предел".



Максим Загребин, специально для FAPL.ru