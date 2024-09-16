Кьеза готов дебютировать за "Ливерпуль" против "Милана"

Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот подтвердил, что вингер Федерико Кьеза может дебютировать за клуб в матче Лиги Чемпионов против "Милана" во вторник.

В конце августа "Ливерпуль" приобрел Кьезу у "Ювентуса" за 12.5 млн. фунтов, однако Федерико пропустил проигранный "красными" матч Премьер-Лиги против "Ноттингем Форест" в минувшую субботу (0:1).



По словам Слота, Кьеза все еще не набрал оптимальную форму, однако 26-летний итальянец готов сыграть свои первые минуты за "Ливерпуль".



"Мне всегда нравится приглашать качественных игроков, и я думаю, он является качественным игроком, который сочетает мастерством с огромной работоспособностью. Он упорно трудится без мяча и сочетает это с забитыми голами. Вдобавок он может сыграть на нескольких позициях".



"Он впервые в нашей заявке, хотя для каждого будет большим сюрпризом, если он окажется в старте завтра. Я не думаю, что вам нужно ожидать его в старте, но он должен провести несколько минут, если мы будем нуждаться в нем. В "Юве" он долгое время тренировался сам по себе, и пока ему слишком рано играть 90 минут, но я надеюсь, он сможет провести свои первые минуты в ближайших матчах", — цитирует Слота Daily Express.