Тимбер обещает, что "Арсенал" будет играть на победу против "Сити"

Защитник "Арсенала" Юрриен Тимбер пообещал, что его команда отправится на выезд к "Манчестер Сити" за победой.

Благодаря победе 0:1 над "Тоттенхэмом" накануне "Арсенал" сохранил два очка отставания от лидирующего в Премьер-Лиге "Сити".



А уже в следующий уикенд "Арсенал" приедет на "Этихад", где в прошлом сезоне добыл одно очко (0:0). Однако Тимбер уверяет, что тогда "канониры" не играли на ничью и не собираются делать этого сейчас.



"Мы всегда отправляемся на любой выезд с намерением набрать три очка. У нас не было намерения играть на ничью там в прошлом сезоне. Конечно, меня там не было (из-за травмы), но я знаю, как мыслит команда, и мы отправляемся на любой выезд за победой".



"Разумеется, иногда во время матча вроде того, что был против "Брайтона" две недели назад, когда мы получили красную карточку, ты не можешь победить. Но на любой выезд мы отправляемся за победой", — сообщил Тимбер beIN Sport.