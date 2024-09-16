Тен Хан заявил, что Антони "должен заслужить" место в старте МЮ

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг заявил, что вингер Антони должен заслужить право выходить в стартовом составе.

Антони до сих пор остается вторым самым дорогим приобретением в истории "Юнайтед", будучи купленным у "Аякса" за 86 миллионов фунтов два года назад.



Однако в этом сезоне Антони сыграл лишь одну минуту, появившись на замену в самой концовке проигранного "Юнайтед" матча Премьер-Лиги против "Брайтона" (2:1).



Во вторник вечером "Юнайтед" проведет матч 3-го раунда Кубка Лиги против "Барнсли" из Лиги Один, но Тен Хаг предпочитает сохранить интригу насчет того, сыграет ли 24-летний бразилец.



"Сыграет ли Антони? Завтра вы увидите, каким будет наш стартовый состав".



"Мы тренируемся каждый день, и игроки должны заслужить это право. Когда они демонстрирую хороший настрой и проявляют себя на тренировках, тогда они будут играть", — цитирует Тен Хага Daily Mirror.