"Брентфорд" потерял Висса на два месяца

Вингер "Брентфорда" Йоан Висса выбыл на два месяца с травмой лодыжкой.

В минувшую субботу Висса стал автором пока что самого быстрого гола в сезоне Премьер-Лиги 2024/25, отличившись уже на 22-й секунда матча против "Манчестер Сити".



Правда "Брентфорд" этот матч все равно проиграл (2:1), а сам Висса серьезно пострадал в жестком столкновении с полузащитником соперника Матео Ковачичем.



"К сожалению, у нас нехорошие новости насчет Висса. Это похоже на травму, которая займет пару месяцев".



"Это очень расстраивает. Мы говорили, что у нас было много травм в прошлом году, и я надеялся, что мне не придется слишком много говорить об этом в этом году. Но уже приходится", — цитирует главного тренера "Брентфорда" Томаса Франка BBC.



Добавим, потеря Висса станет большим ударом по атакующей мощи "пчел". Помимо 28-летнего коноголезца, в лазарете также находится Игорь Тиаго, а Айвен Тоуни недавно уехал в Саудовскую Аравию.