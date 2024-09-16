Гвардиола: "Чувствую себя слабее против тренеров, которых знаю"

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола признался, что чувствует себя слабее против других тренеров, которых он знает лично.

В последние пару лет основным конкурентом Гвардиолы утвердился возглавляющий "Арсенал" Микель Артета, который сменил в этой роли Юргена Клоппа, тренировавшего "Ливерпуль".



В отличие от Клоппа, Артету связывают близкие отношения с Гвардиолой, ассистентом которого он в свое время трудился, и от этого Хосеп ощущает себя уязвимым.



"Да, мне сложнее противостоять тренерам, с которыми у меня есть отношения. Потому что я чувствую себя слабее".



"Иногда после матча я могу повидаться с тренерами, которые являются моими друзьями, вроде Микеля или Хулена Лопетеги, например".



"Энцо Мареска, Роберто Де Дзерби — мои друзья и тренеры, с которыми у меня есть отношения. Мы работали вместе, потому что жизнь нас свела, и я люблю это. Мне нравится видеться с ними, побеждаем мы или проигрываем".



"С другими тренерами я предпочитаю видеться, когда ты побеждаешь, а они проигрывают. Потому что, проигрывая сам, я не хочу, чтобы меня беспокоили. И я не хочу ни с кем разговаривать. Я хочу осмыслить поражение внутри себя, чтобы на следующий день вернуться", — сообщил Гвардиола Sky Sports.