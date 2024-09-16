Мареска призвал игроков "Челси" игнорировать внешний шум

Главный тренер "Челси" Энцо Мареска призвал своих игроков игнорировать внешний шум и сосредоточиться на игре.

На протяжении последних недель "Челси" не сходил с заголовков газет — и из-за своей трансферной политики, и из-за конфликта акционеров клуба.



Однако после победы 0:1 над "Борнмутом" в субботу Мареска обратился к своей команде и призвал игроков думать только о том, что они могут контролировать.



"В другой день на пресс-конференции я сказал, что результаты — единственная вещь, которую мы можем контролировать, поэтому мы стараемся делать это изо всех сил".



"Игроки стараются изо всех сил на поле, потому в что социальных сетях... Они могут прочитать и увидеть различные вещи, но я сказал им, что нам это неподвластно".



"Мы просто стараемся готовиться к нашим матчам наилучшим образом, и самое важное, чтобы мы извлекли урок из этого матча. Урок о том, что тебе нужно нечто другое, а не только тактический аспект".



"Тебе нужно нечто внутри, тебе нужно выигрывать дуэли, и все матчи — разные. Наверное, мы заслуживали выиграть матч против "Пэлас", но это футбол, и мы не выиграли".



"Здесь матч был более-менее равный, и в концовке мы вырвали победу. Важно, чтобы мы продолжили создавать нечто важное и понимать вещи", — цитирует Мареску The Independent.