Тонали: "Я вел две жизни до дисквалификации"

Полузащитник "Ньюкасла" Сандро Тонали рассказал, как его изменила дисквалификация на 10 месяцев.

В конце августа Тонали вернулся на футбольное поле, предыдущие 10 месяцев пропустив из-за дисквалификации, которой он был наказан за нарушение запрета для футболистов на ставки.



В этот период Тонали тщательно работал с психологами и Ассоциацией профессиональных футболистов, что позволило 24-летнему игроку сборной Италии стать цельной личностью.



"До своей ошибки, я вел две жизни, потому что я был очень замкнут на себе и никогда не разговаривал с людьми, в том числе на тренировочной базе и с персоналом".



"Теперь совершенно по-другому. Отличается каждый день, особенно в плане моего взаимодействия с персоналом и моими партнерами по команде, потому что разговаривать каждый день и иметь отношения — это нормально".



"Когда я приезжаю на тренировочную базу, я остаюсь собой — и с боссом, и с персоналом, и со своими партнерами по команде".



"Перед этими 10 месяцами, до прошлого года, было немного не так, потому что там я был другим человеком. Я был разными людьми в своей жизни и в футболе. Теперь я только один человек, только один".



"Когда я разговариваю с боссом, я — Сандро. Когда я играю, я — Сандро. Когда я возвращаюсь в Италию, я — Сандро".



"Я понял это в последний год и в эти 10 месяцев".



"После 10 месяцев я скучал. Скучал по футболу, скучал по стадиону, по всем эмоциям на поле. Но теперь я вернулся и, думаю, вернулся действительно хорошо".



"Я разговаривал с командой, я разговаривал с боссом. Босс был доволен. Я понял свою ошибку", — сообщил Тонали Sky Sports.