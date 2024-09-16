Эштон: "Арсенал" выглядел как новичок Премьер-Лиги"

Бывший нападающий "Вест Хэма" Дин Эштон сравнил игру "Арсенала" в дерби против "Тоттенхэма"с игрой новичка Премьер-Лиги.

Накануне "Арсенал" одержал победу 0:1 в дерби Северного Лондона, но большую часть матча провел в обороне, с успехом сдерживая соперника.



Несмотря на положительный для "Арсенала" результат, Эштон не понимает, почему главный тренер "канониров" Микель Артета выбрал такую осторожную тактику.



"Если бы я не знал "Арсенал", я бы сказал, что они выглядят как новичок дивизиона, который приехал сюда и сказал: "Мы будем глубоко сидеть в обороне по схеме 4-4-2, а наши быстрые вингеры будут отходить назад и обороняться, и если затем у нас будет возможность убежать в прорыв, мы сделаем это".



"Они толком не пытались играть через прессинг и использовать эти зоны на флангах. Это была действительно странные игра и построение от Микеля Артеты", — сообщил Эштон talkSPORT.