Эштон: "Арсенал" выглядел как новичок Премьер-Лиги"
Бывший нападающий "Вест Хэма" Дин Эштон сравнил игру "Арсенала" в дерби против "Тоттенхэма"с игрой новичка Премьер-Лиги.
Накануне "Арсенал" одержал победу 0:1 в дерби Северного Лондона, но большую часть матча провел в обороне, с успехом сдерживая соперника.
Несмотря на положительный для "Арсенала" результат, Эштон не понимает, почему главный тренер "канониров" Микель Артета выбрал такую осторожную тактику.
"Если бы я не знал "Арсенал", я бы сказал, что они выглядят как новичок дивизиона, который приехал сюда и сказал: "Мы будем глубоко сидеть в обороне по схеме 4-4-2, а наши быстрые вингеры будут отходить назад и обороняться, и если затем у нас будет возможность убежать в прорыв, мы сделаем это".
"Они толком не пытались играть через прессинг и использовать эти зоны на флангах. Это была действительно странные игра и построение от Микеля Артеты", — сообщил Эштон talkSPORT.
16.09.2024 14:00
Просмотров: 1246
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
игра забудется, результат останется
(ответить)
Скопировал у лесников г0внотактику
(ответить)
кто-то хвалит, кто-то осуждает, эксперты))
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий