Эштон: "Арсенал" выглядел как новичок Премьер-Лиги"

Микель Артета Бывший нападающий "Вест Хэма" Дин Эштон сравнил игру "Арсенала" в дерби против "Тоттенхэма"с игрой новичка Премьер-Лиги.

Накануне "Арсенал" одержал победу 0:1 в дерби Северного Лондона, но большую часть матча провел в обороне, с успехом сдерживая соперника.

Несмотря на положительный для "Арсенала" результат, Эштон не понимает, почему главный тренер "канониров" Микель Артета выбрал такую осторожную тактику.

"Если бы я не знал "Арсенал", я бы сказал, что они выглядят как новичок дивизиона, который приехал сюда и сказал: "Мы будем глубоко сидеть в обороне по схеме 4-4-2, а наши быстрые вингеры будут отходить назад и обороняться, и если затем у нас будет возможность убежать в прорыв, мы сделаем это".

"Они толком не пытались играть через прессинг и использовать эти зоны на флангах. Это была действительно странные игра и построение от Микеля Артеты", — сообщил Эштон talkSPORT.


Метки Арсенал, Премьер-Лига, Тоттенхэм, Эштон

Автор mihajlo   

Дата 16.09.2024 14:00

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  1. pavlix76 16.09.2024 15:36 # pavlix76
    игра забудется, результат останется

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  2. redstyle 16.09.2024 14:58 # redstyle
    Скопировал у лесников г0внотактику

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  3. wengerrrro 16.09.2024 14:09 # wengerrrro
    кто-то хвалит, кто-то осуждает, эксперты))

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