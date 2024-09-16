Невилл: "Арсенал" стал серьезным конкурентом "Сити"

Эксперт Sky Sports Гари Невилл считает, что "Арсенал" вырос в серьезного конкурента "Манчестер Сити" в борьбе за титул Премьер-Лиги.

В данный момент "Арсенал" на два очка отстает от возглавляющего Премьер-Лигу "Сити", и уже в следующий уикенд эти две команды сойдутся лицом к лицу на "Этихад".



Невилл считает, что пока рано считать этот матч решающим для чемпионской гонки, но в то же время рассматривает "Арсенал" реальным претендентом на титул Премьер-Лиги.



По мнению Гари, "канониры" заменили в этой роли "Ливерпуль" Юргена Клоппа, который финишировал вторым в 2018 и 2019 годах, в 2020 все-таки опередив "Сити".



"Я в предвкушении этого матча. Это слегка напоминает времена, когда Юрген Клопп гонялся за Пепом Гвардиолой на протяжении нескольких лет и в конце концов опередил его. Есть ощущение, что теперь "Арсеналу" по плечу тягаться с "Манчестер Сити".



"Изменения произошли в их мышлении. Порой это путь шаг за шагом туда, где ты хочешь быть, и это то, что я чувствую в отношении "Арсенала". Следующее воскресенье будет очередным мерилом того, где они на своем пути к завоеванию титула Премьер-Лиги".



"Артета заключил новый трехлетний контракт с одной ясной целью: завоевать титул Премьер-Лиги. Это ожидание не только его одного, но и игроков, фанатов, а также руководства".



"Это должно привести к чему-нибудь. Их прогресс должен привести к медалям лиги на их шеях, и следующее воскресенье позволит нам в очередной раз взглянуть на "Арсенал" и оценить, где они находятся".



"Гвардиола и "Манчестер Сити" добились невероятных вещей в последние годы, но они знают, что у них есть серьезный конкурент", — сообщил Невилл Sky Sports.