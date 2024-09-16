Ромеро пожаловался, что был уставши в дерби против "Арсенала"

Защитник "Тоттенхэма" Кристиан Ромеро пожаловался, что по вине своего клуба он был уставшим в дерби против "Арсенала".

Именно 26-летний Ромеро упустил защитника Габриэля Магальэяса, когда тот забивал единственный гол в дерби Северного Лондона накануне.



Возможно, Кристиан сыграл бы лучше в этом эпизоде, если бы не утомительное возвращение из сборной Аргентины домой, на которое его обрек собственный клуб.



Ромеро сделал в социальной сети X репост записи аргентинского журналиста Гастона Эдула, который утверждает, что президент "Тоттенхэма" Даниэль Леви решил не тратиться на частные самолеты, которые могли бы ускорить возвращение игроков из своих сборных перед важным матчем.



"Тоттенхэм" снова проиграл "Арсеналу". Они не смогли сражаться до конца, потому что у них не было порядка в деталях".



"Это был единственный клуб Премьер-Лиги, который заставил своих игроков возвращаться из сборных самостоятельно, без должной логистики, и таково решение руководства клуба".



"Они дал преимущество сопернику, потому что их игроки прибыли, имея меньше времени на отдых. Кути Ромеро сыграл с усталостью", — говорится в опубликованном Кристианом сообщении.