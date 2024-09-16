Уолкотт: "Арсенал" сыграл как команда Жозе Моуриньо"

Бывший вингер "Арсенала" Тео Уолкотт заявил, что "канониры" сыграли "как команда Жозе Моуриньо" в дерби против "Тоттенхэма".

Накануне "Арсенал" отпраздновал победу 0:1 в дерби Северного Лондона благодаря голу Габриэля Магальяэса на 64-й минуте.



В среднем "Арсенал" владел мячом только 36.3% времени на протяжении всего матча, а после гола этот показатель составлял 32.2%. Однако Уолкотт ценит умение "канониров" играть на результат.



"По сути не имеет значения, как они это сделали. Это замечательный результат для "Арсенала".



"Они снова показали, что могут сочетать различные стили, потому что они сыграли почти как команда Жозе Моуриньо, доведя дело до победы".



"Если говорить о командной игре, то лучшее сравнение, которое приходит в голову, это ничья "Арсенала" 0:0 в гостях у "Манчестер Сити" в прошлом сезоне. Люди хотят, чтобы "Арсенал" был более авантюрен, но они сыграли по системе, чтобы добыть тот результат".



"То же самое здесь. Несмотря на отсутствие ряда важных игроков, они так хорошо натренированы и обучены, что, кто бы ни играл, они обороняются как единое целое", — сообщил Уолкотт BBC.