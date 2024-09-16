"Сити" может подвергнуться снятию очков несколько сезонов подряд
Если вина "Манчестер Сити" в нарушении правил финансовоо фейр-плей Премьер-Лиги будет доказана, "горожане" могут подвергнуться снятию очков на протяжении нескольких сезонов.
В понедельник независимая комиссия приступает к рассмотрению обвинений в 115 нарушениях, которые Премьер-Лига предъявляет "Сити". Ожидается, что слушания продлятся 10 недель.
По информации The Telegraph, другие клубы Премьер-Лиги сходятся во мнении, что разового снятия очков с "Сити" недостаточно, если вина "горожан" будет наказана.
То же самое касается исключения из Премьер-Лиги — "Сити" сразу же станет фаворитом на повышение в классе с первой попытки.
Вместо этого "Сити" может быть приговорен к снятию очков на протяжении нескольких сезонов подряд, что повлияет на способность "горожан" сражаться за титул и позволит им искупить свои грехи из прошлого.
16.09.2024 09:00
Просмотров: 1878
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
MrSimph
Источник: http://fapl.ru/MrSimph
https://www.youtube.com/@MrSimph
Гайдаров Руслан
(ответить)
rustemb14
Источник: http://fapl.ru/rustemb14
https://www.pinterest.com/rustemb14/
Обои бэтмен, дача
(ответить)
meshuggah
Источник: http://fapl.ru/meshuggah
https://vk.com/meshuggah
Илья Клопков
(ответить)
http://fapl.ru/seregaball
https://vk.com/seregaball
Серёга Крутой
(ответить)
никто не видел мемфиса?
(ответить)
Хватит разговорыразговаривать.. Снимайте уже очки.
(ответить)
Норм там Галлахер Мамушвили наказал
(ответить)
Ну и Челси до кучи ещё нахлобучить надо, чтобы обрыганов разных с фапла нахуй сдуло.
(ответить)
по сути если к чему и подвергать санкциям, то только подзалупальную картонку выигранную в абсолютно антиспортивных условиях, не удивлюсь если спустя какое то время отберут эту картонку
(ответить)
Правильно, лишить всех титулов! А Ливерпулю парочку чемпионств плюсом, гегемоны и самый титулованный клуб в Англии достойны этого. Камон ИНВА!
(ответить)
Ожидается, что слушания продлятся 10 недель
Набивают цену, что бы Шейхи отстигнули бабла
(ответить)
так сослать в 4ый дивизион можно
(ответить)
Оставьте Сити в покое, следите за своими бюрократами, которые всё это пропускают. Либо наказывайте сразу, либо, вместе с наказанием горожан, наказывайте своих работников из футбольной лиги. Руководители клубов пл видимо ночами не спят, как хейтеры, спят и видят, чтоб такого соперника вычеркнуть из списка на несколько лет
(ответить)
-60 очков 5 сезонов подряд и лишение трофеев
(ответить)
К голубым подкрался голубой трындец. За голубых болеют только голубые
(ответить)
Этот сезон не трогали бы их. Арсенал в честной борьбе должен выиграть. А потом делайте что хотите.
(ответить)
только ликвидация. другие варианты не принимаются
(ответить)
всем похyй=)
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий