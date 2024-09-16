"Сити" может подвергнуться снятию очков несколько сезонов подряд

Хосеп Гвардиола Если вина "Манчестер Сити" в нарушении правил финансовоо фейр-плей Премьер-Лиги будет доказана, "горожане" могут подвергнуться снятию очков на протяжении нескольких сезонов.

В понедельник независимая комиссия приступает к рассмотрению обвинений в 115 нарушениях, которые Премьер-Лига предъявляет "Сити". Ожидается, что слушания продлятся 10 недель.

По информации The Telegraph, другие клубы Премьер-Лиги сходятся во мнении, что разового снятия очков с "Сити" недостаточно, если вина "горожан" будет наказана.

То же самое касается исключения из Премьер-Лиги — "Сити" сразу же станет фаворитом на повышение в классе с первой попытки.

Вместо этого "Сити" может быть приговорен к снятию очков на протяжении нескольких сезонов подряд, что повлияет на способность "горожан" сражаться за титул и позволит им искупить свои грехи из прошлого.




Метки Манчестер Сити, Премьер-Лига, ФФП

Автор mihajlo   

Дата 16.09.2024 09:00

Количество просмотров Просмотров: 1878

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Последние комментарии:




  1. lexa-arsenal 16.09.2024 10:53 # lexa-arsenal
    MrSimph

    Источник: http://fapl.ru/MrSimph

    https://www.youtube.com/@MrSimph

    Гайдаров Руслан

    (ответить)

  2. lexa-arsenal 16.09.2024 10:52 # lexa-arsenal
    rustemb14

    Источник: http://fapl.ru/rustemb14

    https://www.pinterest.com/rustemb14/

    Обои бэтмен, дача

    (ответить)

  3. lexa-arsenal 16.09.2024 10:50 # lexa-arsenal
    meshuggah

    Источник: http://fapl.ru/meshuggah

    https://vk.com/meshuggah

    Илья Клопков

    (ответить)

  4. lexa-arsenal 16.09.2024 10:48 # lexa-arsenal
    http://fapl.ru/seregaball

    https://vk.com/seregaball

    Серёга Крутой

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  5. amirhan-gurazhev 16.09.2024 10:44 # amirhan-gurazhev
    никто не видел мемфиса?

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  6. zaeba1l 16.09.2024 10:40 # zaeba1l
    Хватит разговорыразговаривать.. Снимайте уже очки.

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  7. skydreams 16.09.2024 10:34 # skydreams
    Норм там Галлахер Мамушвили наказал

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  8. sausage 16.09.2024 10:26 # sausage
    Ну и Челси до кучи ещё нахлобучить надо, чтобы обрыганов разных с фапла нахуй сдуло.

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  9. meshuggah 16.09.2024 10:19 # meshuggah
    по сути если к чему и подвергать санкциям, то только подзалупальную картонку выигранную в абсолютно антиспортивных условиях, не удивлюсь если спустя какое то время отберут эту картонку

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  10. sausage 16.09.2024 10:06 # sausage
    Правильно, лишить всех титулов! А Ливерпулю парочку чемпионств плюсом, гегемоны и самый титулованный клуб в Англии достойны этого. Камон ИНВА!

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  11. seregaball 16.09.2024 10:05 # seregaball
    Ожидается, что слушания продлятся 10 недель
    Набивают цену, что бы Шейхи отстигнули бабла

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  12. wengerrrro 16.09.2024 09:53 # wengerrrro
    так сослать в 4ый дивизион можно

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  13. mrsimph 16.09.2024 09:51 # mrsimph
    Оставьте Сити в покое, следите за своими бюрократами, которые всё это пропускают. Либо наказывайте сразу, либо, вместе с наказанием горожан, наказывайте своих работников из футбольной лиги. Руководители клубов пл видимо ночами не спят, как хейтеры, спят и видят, чтоб такого соперника вычеркнуть из списка на несколько лет

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  14. vals1702 16.09.2024 09:42 # vals1702
    -60 очков 5 сезонов подряд и лишение трофеев

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  15. xxa 16.09.2024 09:33 # xxa
    К голубым подкрался голубой трындец. За голубых болеют только голубые

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  16. rustemb14 16.09.2024 09:31 # rustemb14
    Этот сезон не трогали бы их. Арсенал в честной борьбе должен выиграть. А потом делайте что хотите.

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  17. bangladesh 16.09.2024 09:31 # bangladesh
    только ликвидация. другие варианты не принимаются

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  18. rashad569 16.09.2024 09:24 # rashad569
    всем похyй=)

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