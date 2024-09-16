"Сити" может подвергнуться снятию очков несколько сезонов подряд

Если вина "Манчестер Сити" в нарушении правил финансовоо фейр-плей Премьер-Лиги будет доказана, "горожане" могут подвергнуться снятию очков на протяжении нескольких сезонов.

В понедельник независимая комиссия приступает к рассмотрению обвинений в 115 нарушениях, которые Премьер-Лига предъявляет "Сити". Ожидается, что слушания продлятся 10 недель.



По информации The Telegraph, другие клубы Премьер-Лиги сходятся во мнении, что разового снятия очков с "Сити" недостаточно, если вина "горожан" будет наказана.



То же самое касается исключения из Премьер-Лиги — "Сити" сразу же станет фаворитом на повышение в классе с первой попытки.



Вместо этого "Сити" может быть приговорен к снятию очков на протяжении нескольких сезонов подряд, что повлияет на способность "горожан" сражаться за титул и позволит им искупить свои грехи из прошлого.