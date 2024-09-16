Рабьо отверг интерес из Премьер-Лиги и выбрал "Марсель"
Бывший полузащитник "Ювентуса" Адриен Рабьо отверг интерес из Премьер-Лиги и решил продолжить карьеру в "Марселе".
Рабьо остается свободным агентом после истечения своего контракта с "Ювентусом" в конце прошлого сезона, а значит может перейти в другой клуб вне сроков трансферного окна.
Ранее Рабьо отказал клубам из Саудовской Аравии и Турции, и Премьер-Лига считалась наиболее вероятным направлением для 29-летнего француза.
Рабьо сватали в "Ливерпуль", "Ньюкасл", а также "Манчестер Юнайтед", который едва не приобрел Адриена год назад, однако Адриен решил вернуться на родину, где он ранее выступал за ПСЖ.
Рабьо уже достиг принципиальной договоренности с "Марселем" и подпишет контракт после прохождения медобследования, как следует из официального заявления французского клуба.
В данный момент "Марсель", возглавляемый бывшим наставником "Брайтона" Роберто Де Дзерби, занимает второе место в Лиге 1, набрав 10 очков в четырех первых матчах.
16.09.2024 08:00
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