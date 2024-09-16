Аканджи: "Возможно, я уйду на пенсию в 30!"

Защитник "Манчестер Сити" Мануэль Аканджи пошутил, что ему придется завершить карьеру в 30 лет из-за чрезмерной нагрузки.

После своего перехода в "Сити" два года назад Аканджи сыграл 127 матчей за свой клуб и сборную Швейцарии, включая уже семь в новом сезоне.



Аканджи заранее подготовился к тяжелому и длинному сезону, в конце которого "Сити" отправится не клубный Чемпионат Мира в США, однако 29-летний защитник предупреждает, что силы игроков не бесконечны.



"Это так тяжело. Ты думаешь не только об этом сезоне, но и следующем. Допустим, мы выиграем лигу или кубок, затем дойдем до финала клубного Чемпионата Мира. Спустя три недели будет Суперкубок Англии, и когда нам отдыхать?"



"Зимой каникул нет, поэтому, если нам повезет, мы получим две недели, а затем нам нужно будет вернуться и начать следующий сезон. А после следующего сезона, летом, будет Чемпионат Мира. Этому нет конца".



"Матчи просто идут один за другим, и я не знаю, как мы с этим справимся в ближайшие пару лет. Нельзя просто добавлять матч за матчем и думать, что все будет по-прежнему. Нужно думать и об игроках".



"В какой-то момент ты будешь слишком уставшим, чтобы сыграть еще матчей. И затем последуют травмы, нет сомнений насчет этого. Мы тренируемся как можно усерднее, и мы в форме, но всему должен быть предел".



"Возможно, я уйду на пенсию в 30!" — цитирует Аканджи BBC.