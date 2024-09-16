Англии не грозит исключение с Евро-2028

Евро-2028 Сборной Англии не грозит исключение с Евро-2028, а клубам Премьер-Лиги — из еврокубков в случае создания государственного регулятора.

Накануне в прессе появилась информация, что у сборной Англии и клубов Премьер-Лиги могут возникнуть проблемы с УЕФА, если правительство Великобритании продолжит реализацию своих планов по государственному регулированию футбола в стране.

Такой вывод был сделан из-за утечки содержимого письма генерального секретаря Союза европейских футбольных ассоциаций Теодора Теодоридиса в адрес министра культуры, СМИ и спорта Великобритании Лизы Нэндси.

Однако собственные источники The Guardian из УЕФА и Министерства по делам культуры, СМИ и спорта Великобритании подтвердили, что описанных выше угроз для английского футбола не существует.

УЕФА больше переживает не насчет создания футбольного регулятора, а насчет власти, которой он будет наделен, а отстранение сборной и клубов от турниров будет самой последней мерой воздействия.

Добавим, Евро-2028 будет домашним для Великобритании, которая примет турнир вместе с Ирландией.


Метки Евро-2028, сборная Англии, УЕФА

Автор mihajlo   

Дата 16.09.2024 06:00

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