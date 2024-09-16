Невилл: "Арсенал" был похож на команду, выигравшую несколько титулов"

Эксперт Sky Sports Гари Невилл заявил, что "Арсенал" провел дерби против "Тоттенхэма" как команда, у которой есть опыт завоевания нескольких титулов Премьер-Лиги.

На протяжении большей части воскресного матча на "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум", "Арсенал" умело сдерживал своего соперника, а затем "канонирам" предоставилась возможность вырвать победу благодаря голу Габриэля Магальэяса после углового.



И на Невилла произвело большое впечатление то, как "Арсенал" смог добыть этот результат, несмотря на кадровые потери.



"У них не было Мартина Эдегора и Деклана Райса — двух из самых, самых лучших игроков, но они вышли на этот матч с очень хорошей четверкой защитников и очень оборонительным построением, которое "Тоттенхэм" так и не взломал".



"Это была команда и игра команды, которая знает свое дело. Хитрая, не наивная, не незрелая. Напротив — это была опытная, зрелая игра, и они были похожи на команду, выигравшую несколько титулов. Микель Артета пока не выиграл титул в "Арсенале", но это была действительно хорошая игра".



"Мы были так критичны насчет "Арсенала" в последние 10-12 лет, когда они были расхлябанными, наивными и легко пропускали голы. Теперь мы наблюдаем обратное — у них очень, очень хорошая команда. Команда, за которой каждый может понаблюдать и что-нибудь позаимствовать для себя", — сообщил Невилл Sky Sports.