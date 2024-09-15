Постекоглу: "Я всегда что-нибудь выигрываю в свой второй год"

Главный тренер "Тоттенхэма" Анге Постекоглу выразил уверенность, что сможет привести свою команду к трофею уже в этом сезоне.

Игра "Тоттенхэма" на старте нового сезона вызывает немало вопросов. После поражения 0:1 от соседей из "Арсенала" в воскресенье "шпоры" обнаружили себя в нижней половине таблицы Премьер-Лиги с четырьмя очками.



Однако в общении с прессой после дерби Постекоглу выразил уверенность, что "Тоттенхэм" на правильном пути, и напомнил, что "обычно что-нибудь выигрывает в свой второй сезон", сразу же поправив себя.



"Я поправлю себя: я не обычно что-нибудь выигрываю, я всегда что-нибудь выигрываю в свой второй год. Ничего не изменилось".



"Я все сказал. Я не говорю вещей, только если не верю в них".



"Способен ли "Тоттенхэм" побороться за трофеи в этом сезоне? Абсолютно", — цитирует Постекоглу BBC.