Артета похвалил "Арсенал" за победу над "Тоттенхэмом", несмотря на потери

Наставник "Арсенала" Микель Артета похвалил свою команду за победу над "Тоттенхэмом" в ослабленном составе.

"Арсенал" заранее знал, что будет лишен дисквалифицированного Деклана Райса против "Тоттенхэма", однако за считанные дни до дерби Северного Лондона стало известно, что не сыграет и капитан Мартин Эдегор, получивший травму лодыжки в сборной Норвегии.



Эти потери не помешали "Арсеналу" одержать победу 0:1 и продолжить погоню за "Манчестер Сити" в Премьер-Лиге. Артета остался доволен, что "канониры" добыли результат, несмотря на сложные обстоятельства.



"Разумеется, я очень рад. Мы знаем, что для нашего клуба и наших людей значит выиграть дерби Северного Лондона".



"У нас были хорошие моменты и были другие, когда нам приходилось терпеть. Так сложилось, потому что нам пришлось адаптировать свой план в соответствии с доступными игроками".



"Мне понравилось, как мы справились. Когда мы узнали новости (о травме Эдегора), команда становилась голоднее и голоднее до этого матча. То, каким образом мы повели себя, является большим комплиментом для каждого в клубе".



"Это будет тяжелая неделя, но мы не искали оправданий — наоборот. Мы откликнулись на этот вызов, сыграли смело и с пониманием качеств, которые нужны для победы в матче".



"Здесь у нас стойкие люди с толстой кожей. Они любят игру, они любят побеждать".



"Чтобы любить игру и побеждать, порой тебе нужно делать определенные вещи, которые люди называют некрасивыми. Мы наслаждаемся некрасивыми вещами прямо сейчас, и это большой комплимент для команды. Когда тебе удается это, обычно ты бываешь хорошо вознагражден", — цитирует Артету The Independent.