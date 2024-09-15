Постекоглу: "Мы постоянно работаем над стандартами"

Наставник "Тоттенхэма" Анге Постекоглу отверг предположения, что его команда не работает над стандартными положениями.

Единственный гол в дерби против "Арсенала" в воскресенье "Тоттенхэм" пропустил после того, как Габриэль Магальэяс замкнул головой подачу Букайо Сака углового — 0:1.



Таким образом, с начала календарного года "Тоттенхэм" пропустил уже 16 голов после стандартов, включая 13 после угловых, что является вторым худшим результатом в Премьер-Лиге.



Однако Постекоглу уверяет, что его команда не оставляет без внимания этот компонент игры.



"Я знаю, что по какой-то причине люди думают, будто мне все равно насчет стандартов, и это нарратив, который вы продолжаете поддерживать веками. Я понимаю это".



"Как я уже говорил, мы постоянно над ними работаем, кто бы ни был у нас в соперниках".



"Вы знаете, что "Арсенал" представляет угрозу при стандартах. Как я уже сказал, большей частью мы справились с ними очень хорошо сегодня, но в одном случае мы выключились из игры и поплатились за это. Ты получаешь урок и движешься дальше".



"Что поделать. Это бремя, которое я должен нести, и я рад это делать".



"Думаю, в этом году мы добились прогресса в определенных областях, но другие все еще нужно улучшить. Моя работа в том, чтобы добавить недостающее как можно скорее", — цитирует Постекоглу Sky Sports.