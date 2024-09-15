Сака получил травму в дерби против "Тоттенхэма"

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета подтвердил, что замена вингера Букайо Сака в дерби против "Тоттенхэма" была вынужденной.

Именно Сака подал тот угловой, с которого Габриэль Магальяэс забил единственный гол в дерби Северного Лондона в воскресенье.



Однако Букайо не смог доиграть этот матч Премьер-Лиги до конца, на 86-й минуте уступив свое место на поле 17-летнему Итану Нванери.



Артета пока не знает характер травмы Сака, но это выглядит тревожно для "Арсенала", учитывая матч против "Манчестер Сити" в следующий уикенд.



"Я не знаю. Я произвел две замены, выпустив двух игроков вперед, а затем он внезапно оказался на газоне. Я оглянулся на имеющиеся на скамейке варианты, и нам пришлось подстраиваться. Я не знаю, что точно случилось, но он не мог продолжить игру", — цитирует Артету Evening Standard.