"Арсенал" выиграл дерби Северного Лондона и вышел на второе место

Гол Габриэля Магальяэса после углового обеспечил "Арсеналу" победу 0:1 в дерби против "Тоттенхэма".

В стартовый состав "шпор" по сравнению с поражением 2:1 от "Ньюкасла" влились Микки Ван де Вен, Родриго Бентанкур, Бреннан Джонсон и Доминик Соланке.



"Канониры", как и ожидалось, недосчитались дисквалифицированного Деклана Райса и травмированного Мартина Эдегора, вместо которых вышли Жоржиньо и Габриэль Мартинелли.



Первое слово в матче сказали хозяева. На пятой минуте Деян Кулусевски пробивал с границы вратарской после короткой передачи Сона Хен Мина, но Давид Райя отразил мяч.



"Тоттенхэм" владел ощутимым преимуществом в начале матча, однако "Арсенал" выдержал это давление и на 18-й минуте показал зубы. Мартинелли ушел от защитника на левом фланге и навесил к дальней штанге, однако удар Кая Хаверца головой был остановлен Гульельмо Викарио.



Спустя минуту Мартинелли уже сам ворвался в чужую штрафную по левому краю, но пробил прямо в Викарио, пожадничав с передачей на свободного Букайо Сака.



На 28-й минуте Соланке бил головой с отклонением корпуса, но мяч слегка разминулся с углом ворот.



В концовке первого тайма игра немного отошла на второй план — на поле кипели страсти, а Юрриену Тимберу даже немного повезло отделаться желтой карточкой за грубую игру против Педро Порро.



Начало второго тайма, как и первого, осталось за "Тоттенхэмом". "Шпоры" много владели мячом, подали несколько угловых, но серьезных угроз воротам Райи не создавали.



А на 64-й минуте счет был открыт. При подаче углового Кристиан Ромеро упустил в своей вратарской Габриэля Магальяэса, и тот головой поразил цель — 0:1.



У хозяев словно опустились руки после пропущенного гола. Гости же почувствовали уверенность в себе, но при этом дальше решили играть на удержание победного счета.



"Тоттенхэм" так ничего и не создал в остатке матча, если не считать дальний, но неточный удар Кулусевски.



"Арсенал" одержал важную с точки борьбы за чемпионство победу, несмотря на ослабленный состав. "Тоттенхэм" был неплох по игре, однако атакует команды Анге Постекоглу чересчур беззубо.



"Тоттенхэм" — "Арсенал". Отчет о матче