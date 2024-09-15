"Арсенал" выиграл дерби Северного Лондона и вышел на второе место
Гол Габриэля Магальяэса после углового обеспечил "Арсеналу" победу 0:1 в дерби против "Тоттенхэма".
В стартовый состав "шпор" по сравнению с поражением 2:1 от "Ньюкасла" влились Микки Ван де Вен, Родриго Бентанкур, Бреннан Джонсон и Доминик Соланке.
"Канониры", как и ожидалось, недосчитались дисквалифицированного Деклана Райса и травмированного Мартина Эдегора, вместо которых вышли Жоржиньо и Габриэль Мартинелли.
Первое слово в матче сказали хозяева. На пятой минуте Деян Кулусевски пробивал с границы вратарской после короткой передачи Сона Хен Мина, но Давид Райя отразил мяч.
"Тоттенхэм" владел ощутимым преимуществом в начале матча, однако "Арсенал" выдержал это давление и на 18-й минуте показал зубы. Мартинелли ушел от защитника на левом фланге и навесил к дальней штанге, однако удар Кая Хаверца головой был остановлен Гульельмо Викарио.
Спустя минуту Мартинелли уже сам ворвался в чужую штрафную по левому краю, но пробил прямо в Викарио, пожадничав с передачей на свободного Букайо Сака.
На 28-й минуте Соланке бил головой с отклонением корпуса, но мяч слегка разминулся с углом ворот.
В концовке первого тайма игра немного отошла на второй план — на поле кипели страсти, а Юрриену Тимберу даже немного повезло отделаться желтой карточкой за грубую игру против Педро Порро.
Начало второго тайма, как и первого, осталось за "Тоттенхэмом". "Шпоры" много владели мячом, подали несколько угловых, но серьезных угроз воротам Райи не создавали.
А на 64-й минуте счет был открыт. При подаче углового Кристиан Ромеро упустил в своей вратарской Габриэля Магальяэса, и тот головой поразил цель — 0:1.
У хозяев словно опустились руки после пропущенного гола. Гости же почувствовали уверенность в себе, но при этом дальше решили играть на удержание победного счета.
"Тоттенхэм" так ничего и не создал в остатке матча, если не считать дальний, но неточный удар Кулусевски.
"Арсенал" одержал важную с точки борьбы за чемпионство победу, несмотря на ослабленный состав. "Тоттенхэм" был неплох по игре, однако атакует команды Анге Постекоглу чересчур беззубо.
"Тоттенхэм" — "Арсенал". Отчет о матче
15.09.2024 18:00
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Последние комментарии:
15.09.2024 18:14 #
aliluya-nn
Так то лучшая защита у Арсенала в лиге ..на УХЛ почти всегда хреновенько играет Арсенал, а если учитывать что без двух основных игроков в центре поля играли, то вообще норм)
(ответить)
15.09.2024 18:25 #
alexomck
Играли ..3 победы подряд на УХЛ.
(ответить)
Источник: http://fapl.ru/posts/110022/?c=1
А по хайбери чо, пидралики?
(ответить)
Кого выберете вы?
Внешне красивый подкачанный 190 см, с правильными чертами лица. Натурал. Но при этом по характеру маменькин сынок, тряпка без амбиций и вообще полный неудачник.
Как Тоттенхэм.
Или такой же внешне красивый подкачанный 190 см, с правильными чертами лица. Успешный по жизни, везде гнет свою линию, добивается успехов. Но при этом гей.
Как Арсенал.
(ответить)
Почитал ваши рассуждения о том, был ли раньше футбол лучше или хуже, и даже хз. Очевидно, что Сити Гвардиолы или нынешний Реал Анчелоти являются одними из самых сильных команд в истории, и дали бы пяздов практически всех в любом отрезке времени. Но. Барселона Гвардиолы, Скам Сафа образца 2000-го, команды Моуриньо, некоторые Баварии - точно так же дали бы пяздов практически всем. Хотя вот команды уже за пределами образования АПЛ, т.е. я бы начал отсчёт с момента победы Блекбёрна в АПЛ, не стал бы рассматривать как конкурентоспособных (аякс, наполи, милан) тем, кто пришёл уже после них (как раз 95й и по наше время). К тому же, кто помнит те замечательные итальянские финалы лч, должен помнить, как он блевал от того уберхуёвого футбола.
Т.е. всё относительно. Был очень сильный Реал начала этого века, но потом бы уберхуёвый Реал, отлетавший в 1/8 от Ромы. А Рома в полуфинале глотала хуй у скама 7-1. Вряд ли по таким показателям можно сказать, что раньше играли лучше. Или хуже. Тот же Скум мог победить с Ошии в составе (ладно ещё Браун) - эт же ваще пиздец.
Но то, что футбол стал более комплексный за последние 20 лет - это факт. Все эти инвертированные фланговые игроки (инсайды сейчас), от крайних защитников стали требовать продвижение вперёд, от защитников и вратарей игры в пас. Просто вспомните, какой был классный защитник Видич, и как он хуёва в пас играл, а уже Кэхил, игравший в Болтоне (на тот момент аутсайдере) умел играть в пас с двух ног. Так же даже более старые защитники, например Десаии или Стэм, могли бы и сейчас класс показывать как защитники, но вот культуры игры в пас вообще не обладали. Сейчас хуй найдёшь медленного защитника или нападающего. От всех требуют больше физической работы, и это факт.
Вообщем (с), всё слишком относительно. Просто не забывайте, что времена меняются, и ваш вчерашний скам или щолсей сегодня, возможно, уже не топ клуб, претендующий на победу в ЛЧ, а подобие О,ниловской Астон Вилы или Эвертона Мойеса. А сити, который ещё вчера напрягал брелочки с Айландами - сегодня гранд и лицо мирового футбола. И 100% этот гранд мог бы точно так же доминировать и во времена скамовского сафа.
p.s. Кстати, всегда лолировал с невероятного анбитенского Арсенала, которому в лч дал просраться резервный вратарь Чолси.
(ответить)
играли 2 говна, но тактика пьюлиса оказалась успешнее
(ответить)
Тоттеншит просто без идей, 0 внятной игры. Похоже, весь их мегазапал закончился на том матче против Щолсей, до которого они бодро катали.
(ответить)
Шерсть по норам забилась, так-то и правильно хули
(ответить)
Куры - типичные неудачники. Пропустили гол и бросили играть.
(ответить)
Геи.
Вагиф, живи!
(ответить)
Где вагифы и прочая нечисть
(ответить)
Тимбера нужно было удалять, как обычно тащат Арсенал.
(ответить)
пидралик тоже весь матч сжимал брелок аж руки в кровь стёр
(ответить)
Защита Арса доказывает что она одна из лучших в лиге. В остальном матч - кал по качеству исполнения, но бодрая куча мала.
Петушары просто ужасны - 70 лямов за солянку? Это трансферы уровня МЮ при вудвроте. Мяч был у петушар процентов 70 времени, что они извлекли из всего? Ничего кроме пары дальних.
Three-point Lane, ТТХ унижен дома обескровленым Арсом.
(ответить)
пиздец там феликса порвало с концами, видимо на вагифа горит ахххахаххахахахахаха
(ответить)
ттх нужен тренер, а не новые игроки.. грек изначально был дном, первый сезон выехал на выхлопе
(ответить)
отличный матч! не ожидал такой качественной игры от обороны и на контрах, думал сыграем на удачу и отлетим, но вау!
ну и Сити не дали оторваться.
кайфы!
(ответить)
На классе обыграли петушню, не смотря на отсутствие важнейших игроков.
З.Ы. Давидушка, выбор позиции - моё почтение...
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Изи изи рил толк
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