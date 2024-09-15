Пирес взял свои слова назад насчет Сака

Легенда "Арсенала" Робер Пирес взял свои слова назад насчет вингера "канониров" Букайо Сака.

На днях Пирес удивил многих болельщиков своего бывшего клуба, заявив, что Жереми Доку из "Манчестер Сити" лучше, чем Сака.



Обратившись к инстаграму перед дерби Северного Лондона, Пирес объяснил, что его слова были искажены. Робер имел ввиду, что Сака лишь по отдельным навыкам уступает Доку, но никак не в целом.



"В преддверии сегодняшнего матча я хочу пояснить, что считаю Букайо Сака удивительным игроком и испытываю огромное уважение к нему".



"Некоторое время назад меня попросили сравнить его с другим игроком. Я сказал, что у другого игрока лучше навыки в некоторых областях. Это не означает, что этот другой игрок лучше, чем Букайо Сака. Я искренне считаю, что Букайо Сака лучше и является великолепной "семеркой", — пишет Пирес.