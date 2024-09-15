Ван Дейк раскритиковал "Ливерпуль" после поражения от "Форест"

Капитан "Ливерпуля" Виргил Ван Дейка раскритиковал свою команду после поражения 0:1 от "Ноттингем Форест".

Вернувшись после международного перерыва, "Ливерпуль" совершил свою первую осечку в новом сезоне Премьер-Лиги. "Красные" так и не смогли ответить на единственный гол Каллума Хадсон-Одои.



Больше всего Ван Дейк недоволен качеством игры своей команды. Голландский защитник требует от "Ливерпуля" немедленно реабилитироваться.



"Это очень расстраивает — из-за результата, а также из-за игры по большей части. Мы слишком суетились и проиграли слишком много подборов".



"Порой ты можешь проиграть единоборство, но ты должен быть готов забрать подбор, а на подборах соперник всегда становился победителем. Они очень хорошо делали свою работу, мы же были недостаточно хороши".



"Каждый приехал из разных мест, играя в своих сборных по-разному, но я думаю, мы все равно должны были сыграть лучше и использовать свои моменты, даже если мы не в своей лучшей форме".



"Именно игрой мы определенно не можем быть довольны. Мы ожидаем гораздо большего от себя. Проиграть дома — это определенно нечто недопустимое, и мы должны довольно быстро исправиться", — цитирует Ван Дейка Daily Mirror.