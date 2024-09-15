"Челси" и "Борнмут" будут оштрафованы после рекорда по "горчичникам"

Энтони Тэйлор "Челси" и "Борнмут" будут оштрафованы FA на 25,000 фунтов каждый за обилие желтых карточек в матче Премьер-Лиги между собой.

Накануне "Челси" вырвал победу в гостях у "Борнмута" со счетом 0:1 благодаря позднему голу вышедшего на замену Кристофера Нкунку.

Этот матч установил новый рекорд Премьер-Лиги по количеству желтых карточек игрокам — 14. Шесть из них рефери Энтони Тэйлор показал хозяевам, восемь — гостям.

Как сообщает Daily Mail, теперь FA собирается оштрафовать оба клуба за плохую дисциплину, что предусмотрено правилами.


Метки FA, Борнмут, Премьер-Лига, рекорды, рефери, Тэйлор, Челси

Автор mihajlo   

Дата 15.09.2024 15:00

Количество просмотров Просмотров: 192

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. ganinilyha 15.09.2024 15:07 # ganinilyha
    Правилами предусмотрены жёлтые и красные карточки за нарушения, англичане как обычно свои ебланские 5 копеек и тут вставили

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: