"Челси" и "Борнмут" будут оштрафованы после рекорда по "горчичникам"

"Челси" и "Борнмут" будут оштрафованы FA на 25,000 фунтов каждый за обилие желтых карточек в матче Премьер-Лиги между собой.

Накануне "Челси" вырвал победу в гостях у "Борнмута" со счетом 0:1 благодаря позднему голу вышедшего на замену Кристофера Нкунку.



Этот матч установил новый рекорд Премьер-Лиги по количеству желтых карточек игрокам — 14. Шесть из них рефери Энтони Тэйлор показал хозяевам, восемь — гостям.



Как сообщает Daily Mail, теперь FA собирается оштрафовать оба клуба за плохую дисциплину, что предусмотрено правилами.