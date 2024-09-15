"Челси" и "Борнмут" будут оштрафованы после рекорда по "горчичникам"
"Челси" и "Борнмут" будут оштрафованы FA на 25,000 фунтов каждый за обилие желтых карточек в матче Премьер-Лиги между собой.
Накануне "Челси" вырвал победу в гостях у "Борнмута" со счетом 0:1 благодаря позднему голу вышедшего на замену Кристофера Нкунку.
Этот матч установил новый рекорд Премьер-Лиги по количеству желтых карточек игрокам — 14. Шесть из них рефери Энтони Тэйлор показал хозяевам, восемь — гостям.
Как сообщает Daily Mail, теперь FA собирается оштрафовать оба клуба за плохую дисциплину, что предусмотрено правилами.
15.09.2024 15:00
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Правилами предусмотрены жёлтые и красные карточки за нарушения, англичане как обычно свои ебланские 5 копеек и тут вставили
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